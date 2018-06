CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MAESTROE' il grande ritratto di Canova che emerge dalle acque di Venezia, suo luogo di formazione, il biglietto da visita dell'evento Magister Canova, alla Scuola Granda della Misericordia, secondo appuntamento dopo Giotto del 2017 e prima di Raffaello, atteso per il 2019. Lo stesso format: non mostrare le opere, del resto diffuse nei maggiori musei cittadini, ma affidarsi alla tecnologia più avanzata per cercare di penetrare nel segreto della creazione. È questo il format di Cose Belle d'Italia Media Entertainment, collegata al Gruppo...