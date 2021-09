Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MAESTROC'è sempre un po' di dispiacere quando si ascolta Paul Schrader, soprattutto quando si guardano i suoi film: che la sua fama, in termini di popolarità, almeno qui in Italia, non sia corrispondente alla sua bravura. Un grande sceneggiatore prima ancora che un regista, compito che si è riservato successivamente, dopo illustri collaborazioni, a cominciare da quella con Martin Scorsese. Pochi come lui hanno saputo descrivere...