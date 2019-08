CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOVENEZIA È morto domenica scorsa, investito da un'auto di fronte all'hotel dove soggiornava, in centro ad Asiago, Gian Giacomo Guglielmi, 96 anni di Motta di Livenza ma noto anche a Venezia. La notizia, però, si è saputa solo ora. Originario di Dolo, Guglielmi è stato un imprenditore cinematografico che ha dedicato la sua lunga vita alla gestione di alcuni cinema. In particolare, il vecchio Casablanca a Motta di Livenza ma, soprattutto, la sala cinematografica d'essai dell'Accademia in centro storico a Venezia, dove ha anche abitato...