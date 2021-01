IL LUTTO

Si è spento ieri all'ospedale di Feltre, a 92 anni, il giornalista Nino Vascon, per molti anni direttore della sede Rai del Veneto. Veneziano, a 17 anni, durante la Seconda guerra mondiale, aveva fatto il partigiano nelle montagne dell'Agordino. Negli anni 50 era entrato a lavorare in Rai a Venezia come radiocronista. Quando il 9 ottobre 1963 la tragedia del Vajont sconvolse il Paese e il Veneto, Vascon fu uno dei primi giornalisti, insieme a Duilio Stigher e Valter Stefani ad arrivare sul luogo. Bloccati dall'esercito una decina di chilometri prima di Longarone, arrivarono a piedi, cogliendo la tragedia.

IL RICORDO

«Eravamo a cena insieme a Venezia racconta Stigher quando ci chiamarono per avvisarci del disastro. Siamo andati su immediatamente, arrivando verso mezzanotte. Abbiamo visto cadaveri ovunque, gente smarrita. Eravamo precipitati in qualcosa di disumano che non avevamo mai visto prima». In seguito, nel 1968, si trasferì alla sede Rai di Milano, sempre come radiocronista. «La sua attività si è svolta principalmente in radio - racconta il figlio Marco -. Diceva sempre che attraverso la voce si possono trasmettere emozioni, amava la semplicità della comunicazione che fa percepire realtà dei fatti e sensazioni. Alla radio, mi spiegava, ti ascoltano milioni di persone. Ha fatto anche numerosi documentari radiofonici, tra cui uno sull'attività di Basaglia». Dall'intervista con lo psichiatra nacque il libro L'istituzione negata. A Milano scrisse anche due libri di satira politica, Golpitalia e Ricordo perfettamente, titolo per cui vinse il premio di satira politica Forte dei Marmi. Tornò quindi a Venezia come direttore della sede Rai. Nel settembre 1992, andato in quiescenza, si era ritirato a vivere a Fiera di Primiero. I funerali si terranno lunedì 11 gennaio alle 14.30 nella chiesa di Transacqua. «Un galantuomo, gentile, ciò che lo caratterizzava erano l'equilibrio e la gentilezza - commenta Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile del Veneto che con Vascon aveva lavorato alla Rai -. Aveva la professionalità che un tempo aveva la Rai, usciva da una forte capacità di selezione che aveva quell'azienda».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA