IL LUTTO

«Ricerca vuol dire sospendere il pregiudizio. Riconnettersi alla fonte originaria di tutte le forme, mettere in discussione le conoscenze acquisite e prevedere il fallimento e la paralisi. Ricerca è inseguire un'ombra, cercare la forma che non è ancora diventata dicibile e metterla in relazione con il già conosciuto». Così, solo l'autunno scorso, sintetizzava l'orizzonte del suo lavoro Oreste Casalini, artista, scultore, curatore alla Biennale, scomparso la notte tra domenica e lunedì a Roma dove era ricoverato. Classe 1962, napoletano di nascita, ma romano d'adozione, già da tempo lottava contro un tumore ai polmoni e sua moglie Ekaterina Pugach, insieme al figlio di sei anni Vasili, aveva lanciato una raccolta fondi per una costosa terapia combinata. I funerali, fanno sapere, si terranno oggi, alle 16 alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Roma, nel corso della sua carriera Casalini ha realizzato numerose installazioni permanenti in spazi privati e pubblici. Gli inizi sono come assistente di Bruno Ceccobelli, della Nuova Scuola Romana, con il quale realizza le prime mostre in Italia e all'estero, per poi entrare nello studio di Fabio Mauri, suo maestro e amico fino alla fine. Nel 1990 il debutto nella prima personale a Sarajevo con un'opera in cera su tela di grandi dimensioni, che verrà poi distrutta durante la guerra. Nel 1992 si trasferisce a New York dove espone all'Istituto italiano di cultura Casa Zerilli-Marimò. Poi è a Napoli e Roma, con mostre collettive e installazioni. Nel 2007 progetta anche il restyling per due fermate della metropolitana di Napoli e vince il concorso Luas Art Competition per quella di Dublino. Nel 2010 è artista e curatore alla Biennale di Architettura di Venezia nell'ambito del progetto E-picentro, dedicato alla distruzione della città de L'Aquila a causa del terremoto. Dallo stesso anno collabora con il gallerista Franz Paludetto e nel 2011 firma la personale Dal Bianco al Nero presso il Castello di Rivara, con un ciclo di opere in lava vulcanica e gesso. Seguono Pure Power (Dubai), Black Hole (Napoli), Flowers of Romance (Norimberga). Nel 2013 le sue sculture sono dedicate alla figura dell'angelo, ispirandosi alle sculture di Bernini di Ponte Sant'Angelo a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA