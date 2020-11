IL LUTTO

My name is Connery, Sean Connery. Probabilmente si presenterebbe così all'ingresso di un ipotetico paradiso degli artisti, sperando che il custode designato sia in grado di coglierne l'ironia, strappandola al suo personaggio più iconico e famoso, dal quale faticò perfino a separarsi per non finire vittima di una identificazione-gabbia. Non avrai altro 007 al di fuori di me: nessuno avrebbe pensato, di sicuro non lui, nel lontano 1962, in che razza di divismo maniacale si stesse cacciando. Eppure da quell'alba intitolata Dr. No (Agente 007, licenza di uccidere, in Italia, firmato da Terence Young), fu subito chiaro che l'idea di trasportare le imprese dell'agente segreto, figlio dell'immaginazione di Ian Fleming, che aveva debuttato in libreria quasi un decennio prima (Casino Royale, 1953), si rivelava vincente.

Non fu semplice arrivare a questo giovanotto scozzese di 32 anni, dal physique du rôle adeguato, di bell'aspetto, ma già in lotta con una calvizie precoce, praticamente sconosciuto: prima di lui si arresero in diversi, a cominciare da Cary Grant, che di sicuro possedeva quello charme sarcastico esatto per controbilanciare le scatenate azioni di sopravvivenza di un personaggio a cospetto di pericoli normalmente fatali per individui comuni; e anche Roger Moore, che arriverà anni dopo a prendersi una rivincita. Alla fine, compresa una partecipazione a un concorso per il ruolo, dove si racconta arrivò soltanto terzo, sullo schermo ci finì lui, con un toupée che fece miracoli, tanto da restargli addosso anche in seguito. Come Bond ci si trovò così bene, tanto da non scomparire dietro il bikini bianco di Honey-Ursula Andress e da rispondere a un tavolo da gioco con quella frase che divenne il suo biglietto da visita: Bond, James Bond. Nacque un mito, un marchio di fabbrica, uno stile preciso, a cominciare dai titoli di testa, ancora oggi inconfondibili, canzoni che si echeggiano nei timbri e nelle assonanze.

LATTAIO

D'altronde per Connery che fin qui aveva fatto di tutto, dal bagnino al lattaio, compresa una piccola comparsata come ballerino a teatro nel musical South Pacific e qualche apparizione al cinema, fu la svolta della vita. Costava poco, tra l'altro, rispetto ad altri candidati, e per i produttori Harry Saltzman e Albert Broccoli anche questo ebbe la sua importanza. Connery divenne Bond per altre cinque volte, più la successiva apparizione in Mai dire mai, quasi un remake di Operazione tuono e se il primo film colse tutti di sorpresa, al secondo (A 007, Dalla Russia con amore, con una parentesi veneziana) ormai tutti gli ingredienti erano già consolidati, a cominciare da una presenza femminile rilevante (stavolta Daniela Bianchi).

Se n'è andato nel sonno, a 90 anni, a Nassau nelle Bahamas, lontano da quella Edimburgo che lo vide nascere nel 1930. Se n'è andato in silenzio, estraneo ai fragori del suo personaggio, e a quella sensazione di immortalità che hanno questi ruoli, per i quali la morte sullo schermo sembra arrivare mille volte da un momento all'altro, schivata sempre con un balzo portentoso che solo il cinema può regalare. Era figlio di una famiglia come tante, di modeste condizioni: papà camionista di origini irlandesi e mamma cameriera. Segni particolari: due tatuaggi sul braccio destro, arruolandosi nella Marina britannica, dalla quale fu congedato presto per un'ulcera gastrica grave. Teatro, ballo, come detto, e infine cinema. E soprattutto Bond, un ruolo che pian piano cominciò a stritolarlo, capendo in fretta che doveva comunque disfarsene, per non finire prigioniero ed essere apprezzato soltanto per questo.

Ebbe ragione. Non era un capriccio, era la voglia consapevole di sapere (e volere) fare altro. E così dopo Missione Goldfinger, Thunderball-Operazione tuono, Si vive solo due volte e Una cascata di diamanti disse basta. Furono Marnie (1964) e Hitchcock, ancora in piena tempesta di notorietà bondiana, a fargli capire che poteva percorrere anche strade alternative: nel film, com'è noto, è alle prese, come giovane ricco, con la cleptomania della moglie (Tippi Hedren), anche se non dà il meglio di sè; e successivamente si era impegnato sul set di La collina del disonore (1965, Sidney Lumet), ancora un grande regista, stavolta in un melodramma bellico. Affiancandosi alla Lollo e alla Bardot, tra western e commedia, I cospiratori (1970, Martin Ritt), dalla forte tematica politico-sociale, dove lui affronta il ruolo di guida dei minatori rivoltosi, segna un'altra interessante tappa.

LA MATURITÀ

L'età della maturità trova un uomo che si misura con una giovinezza che svanisce, sostituita da un fascino sempre più irresistibile, finendo anche come uomo più sexy dell'anno in quelle speciali, frivole classifiche. Il cinema e il pubblico accettarono il divorzio da Bond, trovandolo sul set di una cinquantina di film, diversi dei quali hanno lasciato il segno. Torna più volte con Lumet (Rapina record a New York, 1971, Riflessi in uno specchio scuro, 1972 e soprattutto Assassinio sull'Orient Express, 1974) e poi in Zardoz (1974, John Boorman) si misura con la fantascienza, in Il vento e il leone (1975, John Milius) sta tra deserti e berberi, in Robin e Marian (1976, Richard Lester) è uno dei Robin Hood migliori di sempre, fino a Highlander L'ultimo immortale (1986, Russell Mulcahy), dove si respira l'immortalità tra passati celtici e presenti newyorkesi, in cui tra codino e orecchino, si ritaglia uno spazio assai più del prestigioso del film stesso.

DIVO RISERVATO

E sono proprio gli anni '80 che lo consacrano del tutto: è un medico scozzese nelle Alpi svizzere nell'ultimo, struggente film di Fred Zinnemann (1982); è Guglielmo da Baskerville in Il nome della rosa (1986, Jean-Jacques Annaud); è il padre di Harrison Ford in Indiana Jones e l'ultima crociata (1989, Steven Spielberg), con un altro inserto veneziano a San Barnaba; è il capitano di un sommergibile sovietico in Caccia a Ottobre rosso (1990, John McTiernan), fino al suo ruolo più famoso extrabondiano, che gli valse l'Oscar, come miglior attore non protagonista: l'agente Jimmy Malone nel magnifico The Untouchables Gli intoccabili (1987, Brian De Palma). Saranno poi Scoprendo Forrester (2000, Gus Van Sant) e La leggenda degli uomini straordinari (2003, Stephen Norrington) a chiudere una carriera fantastica, soprattutto dopo la deludente partecipazione all'ultimo film, rifiutando in seguito anche di lavorare con Peter Jackson per Il signore degli anelli e nella saga di Harry Potter.

Mai divo fu più riservato nella vita. Si è sposato due volte, con un figlio Jason, che ha tentato di seguire le orme del padre, con scarsi risultati. Attivo nelle tematiche ecologiche, è stato orgogliosamente scozzese, sostenendo sempre l'idea separatista dalla corona inglese, con il suo kilt d'ordinanza.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

