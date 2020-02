IL LUTTO

MARCON PIANGE

IL SUO FOTOGRAFO

Marcon e Mogliano perdono il loro fotografo. Si è spento ieri all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, all'età di 90 anni, Severino Meggiato, per più di mezzo secolo fotografo di Marcon e di Mogliano Veneto. Meggiato era molto conosciuto e i residenti più anziani ancora ricordano quandogirava di casa in casa per fare le foto tessera a chi ne aveva necessità per i documenti. Con la sua inseparabile apparecchiatura è stato testimone a Marcon di tutte le cerimonie (matrimoni, battesimi, comunioni e cresime) della seconda metà del secolo scorso. (mau.d.l.)

IN STAZIONE

RUBAVA VALIGIE

ARRESTATO 28ENNE

Rubava le valigie, arrestato un 28enne albanese. L'uomo, salito alla stazione di Venezia su un treno Ntv, diretto a Roma, dopo essersi impossessato di due trolley, rubati dal vano portabagagli, ha cercato di scendere dal treno a Mestre e allontanarsi. Gli uomini della Polfer però, vedendolo con quei due trolley, hanno pensato di verificare che fossero effettivamente del giovane, conosciuto peraltro alle forze dell'ordine per altri furti messi a segno in passato. Lo straniero è stato portato in carcere.

CAMERA DI COMMERCIO

CARNEVALE SICURO

GIOCATTOLI RITIRATI

Nelle ultime tre settimane in tutta la provincia sono stati sequestrati un centinaio di prodotti illegali, principalmente giocattoli, legati ai festeggiamenti del Carnevale, dagli ispettori della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, per un totale di 22 mila euro di sanzioni amministrative irrogate a fornitori e negozianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA