L'ombra del vento è stato il primo vero bestseller planetario spagnolo del dopoguerra (assieme alla Cattedrale del mare di Falcones) arrivando, tradotto in 36 paesi, a vendere otto milioni di copie di cui uno solo in Italia dove l'autore, Carlos Ruiz Zafon, morto ieri a Los Angeles a 55 anni dopo una lunga malattia, ha dei veri e propri fan. Era nato il 25 settembre 1964 a Barcellona, amata città che sarà al centro della maggioranza dei suoi libri, con Avinguda del Tibidabo, Els Quatre Gats in Calle Montsiò e Montjuic che sono i luoghi principali nei quali si svolgono le vicende di Daniel Sempere, protagonista dei suoi romanzi più famosi, a cominciare dalla quadrilogia del Cimitero dei libri dimenticati. Lui stesso ne spiegava così l'origine: «Con il mondo sempre più popolato da media che vanno oltre il libro ho voluto che la carta stampata si riappropriasse di ogni stimolo sensoriale. Tutto ha avuto inizio con un'immagine, quasi una fotografia mentale: una biblioteca per i libri che rischiano di andare perduti, libri salvati da chi crede nel loro valore. Da quest'idea si è dunque sviluppato un labirinto, una matassa intricata in cui ho tentato di combinare tutti i generi possibili: una storia che altro non è che un tributo alla letteratura».

La quadrilogia, storia tra il poliziesco e il noir con echi metafisici si apre nel 2002 proprio con L'ombra del vento, sullo sfondo la città degli anni Quaranta, piegata dalla Seconda guerra mondiale e oppressa dalla dittatura franchista, per proseguire nel 2008 con Il gioco dell'angelo, prequel ambientato negli anni Venti, in una Barcellona reduce dalla guerra ispano-americana, in cui la Spagna perse le colonie di Cuba, Filippine e Porto Rico. Poi sono arrivati Il prigioniero del cielo nel 2011 che ci porta negli anni Cinquanta e Il gioco dell'angelo del 2016 che una sorta di chiusura della vicenda, del cerchio esistenziale di Daniel prima ragazzino e poi cresciuto e diventato padre, raccontando assieme l'inizio e la fine della sua storia. Ad accompagnare tutte le sue vicende personali e della libreria Sempere, ereditata dal padre, c'è anche il suo stravagante amico inseparabile Fermn Romero de Torres, legato alle vicende di un libro maledetto su cui una dedica dice sia «tornato dal mondo dei morti»; poi c'è la figura inquietante di Mauricio Valls, scrittore ambizioso ma privo di talento che incarna il volto peggiore del franchismo ed è sovrintendente del carcere di Montjuic, tutto quindi tra coinvolgenti misteri, omicidi, storie d'amore e di coraggio, di delusioni e speranze. Terminato questo ciclo, Zafon annunciò che non avrebbe mai più scritto di Barcellona, né di libri. Le sue origini sono comunque a Barcellona dove ha studiato e iniziò a lavorare come insegnante fino a quando, separatosi dalla moglie, decise di trasferirsi nel 1994 a Los Angeles dove lavorava come sceneggiatore per Hollywood.

