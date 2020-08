IL LUTTO

Il vezzo del farfallino, la passione profonda per la bellezza e la cultura, l'amore per la musica, scoperta in tarda età. Si definiva uomo di terra, ma aveva gli occhi fissi al cielo Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton, scomparso ieri in assoluto riserbo all'età di 61 anni dopo una breve malattia. Rispetto alla quale aveva detto lo stretto indispensabile. Quel tanto che bastava a rispondere di alcune sue assenze, e di quel volto negli ultimi tempi smagrito. Non aveva sottovalutato il coso, come lo chiamava lui. Si era abituato a conviverci, aveva scelto di curarsi in provincia, tra le mani di un vecchio amico.

IL RICORDO DI LUCIANO

Mantenendo intatta la voglia di rimanere al centro della propria vita fino alla fine. Non rinunciando ad alcun impegno di lavoro. Neppure ad un'ultima visita alla tenuta di Maccarese, tanto amata da Carlo Benetton, con cui condivideva il Dna di homo agricolus. Commosso lo ricorda Luciano Benetton come un ottimo condottiero sempre pronto a immaginare progetti di bellezza: «La vita, il lavoro, gli orientamenti culturali e le qualità gestionali di Marco Tamaro appaiono inscindibili dal suo rapporto con la Fondazione Benetton, un luogo che deve alla sua intensa presenza la continuità di crescita, la vivacità culturale e la coerenza di obiettivi che, in tempi non sempre facili, hanno accompagnato l'evolversi di questa istituzione. Ci mancherà molto, umanamente e professionalmente, ma lascia una grande squadra di donne e uomini che lo saprà rappresentare con orgoglio e passione nelle prossime imprese». Al timone della Fondazione Benetton dal 2009, Marco Tamaro aveva fatto diventare il polo culturale della dinastia un luogo aperto al libero pensiero e alle diverse confessioni. Era un liberale che non amava concedere troppo ai sentimenti, ma dietro la cui scorza corrusca si indovinava una profondissima umanità. La scomparsa di Tamaro lascia un vuoto pesante. E il cordoglio è unanime. A testimonianza che a mettere nero su bianco il proprio pensiero senza badare troppo al politically correct alla fine ci si fa più amici che nemici.

COMMOZIONE E AFFETTO

Il Governatore del Veneto Luca Zaia lo ricorda come «uomo di visione non limitata delle potenzialità sociali della sinergia tra cultura e imprenditoria. Sotto la sua direzione la Fondazione Benetton ha dato concretezza non solo agli studi, alle ricerche e alla conservazione documentale, ma anche a quell'attenzione verso i beni culturali, traducendola in valorizzazione e recupero di luoghi e memorie concrete». Nato a Venezia nel 1959, laureato in Scienze Agrarie, dopo aver svolto attività di ricerca nella Facoltà di Chimica Industriale a Venezia, nel 2009 è nominato direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche.

PROGETTI E IDEE

Tra i progetti perseguiti con particolare tenacia quello di Treviso urbs picta, la musica, il cinema e il teatro. Di particolare rilievo nazionale lo sviluppo di Articolo 9, il progetto ispirato alla Costituzione insieme ai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali. Sotto la sua gestione la Fondazione ha non solo tagliato il traguardo dei 30 anni di attività, ma si è arricchita dell'auditorium di San Teonisto dello spazio espositivo della Galleria delle Prigioni e del nuovissimo progetto di Santa Maria Nova, oggi Ca' Scarpa. L'ultimo anno di vita è stato denso di nubi per Marco Tamaro. In un giardino nel cuore della campagna trevigiana, in quella casa Cozzi a Zero Branco ricevuta in eredità dalla Fondazione e da Marco trasformata in luogo di musica e di feste d'estate con frutta e candele, domenica alle 18,30 la Fondazione e la famiglia lo saluteranno con una cerimonia laica. Come lui avrebbe voluto.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA