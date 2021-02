IL LUTTO

Grande dolore nella sua Stra e in tutta la Riviera del Brenta, ma anche nell'intero Veneto per la morte dell'amatissimo avvocato e storico Ivone Cacciavillani avvenuta nel primo poriggio di ieri. Il noto legale amministrativista, studioso del Diritto e della Storia, cultore e profondo conoscitore della storia Veneta e della Repubblica Serenissima, nato nel 1932 avrebbe compiuto 89 anni il mese prossimo. Lascia un vuoto tra i tanti studiosi, colleghi avvocati, politici, ma anche nel mondo della Chiesa e del volontariato, tanti erano gli ambiti in cui sapeva muoversi con bravura e cuore. Quel cuore che non è riuscito a portarlo più in là, nonostante la sua mente e il corpo fossero in perfette condizioni, perché dietro quegli occhi chiari e vivaci si celava uno spirito di giovane cavaliere del sapere e della gentilezza. Se ne è andato, con la sua delicatezza e il suo decoro, attorniato dalla moglie Wally e dai figli Caterina, Chiara, Agostino.

LE PUBBLICAZIONI

Circondato anche da tutto ciò che lui amava e che lo rappresentava: al suo attivo come autore una trentina di libri e una cinquantina di saggi sulle istituzioni della Serenissima. La sua casa è colma di volumi antichi che comprava dagli antiquari, saggi storici e libri tecnici, fogli sparsi di appunti, il suo computer, i quadri e le foto. «In questo periodo stava consultando un libro del 1700 sul Diritto e lo citava di continuo - racconta la figlia Caterina, medico e sindaco di Stra, che lo ha seguito e accompagnato nei suoi ultimi giorni Possedeva una vivacità intellettuale e un fisico che avrebbe potuto essere il precursore, che era, ancora per anni e in tanti settori, se non fosse per il cuore che è venuto meno. Una persona umile e disponibile, era commendatore della Repubblica e non l'aveva mai detto, Gran Giurì nazionale dell'Avis e non lo diceva, docente universitario e scrittore: ha fatto veramente di tutto». Molti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in attesa dell'addio, sabato alle 10.30, nella Chiesa di Stra (Venezia).

Sara Zanferrari

