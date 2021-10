Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il luogo scelto per la nona edizione di Maker Faire Roma, che continuerà fino a domani, ha un profondo valore simbolico, per tanti motivi diversi. La kermesse sull'innovazione si tiene infatti in quel Gazometro Ostiense sinonimo di un destino industriale mai davvero manifesto, sintomo più che icona di una propulsione dell'ingegno che non è mai riuscita a spezzare le catene dell'immobilismo cittadino. Perché la storia del Gazometro è...