IL LOOKSono passate alla storia come le camicie da tedesco in vacanza. Identificate, senza offesa per il popolo teutonico, non proprio come la quintessenza dello chic, tanto più se abbinate a bermuda con tasche e ai famigerati sandali con calzino. Sono a mezza manica, con stampe fiorate, hawaiane o comunque sgargianti, finora acquistate in fretta e senza troppo discernimento estetico da frequentatori di spiaggia nel fine settimana e appassionati di barbecue sulla quarantina. Ora la camicia sbagliata celebra la sua vendetta, tra i riflettori...