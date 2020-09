IL LOOK

Profondo, fino a mostrare la pelle. Evidente, per rimarcare il desiderio di cambiamento, la fantasia di apparire diverse, soprattutto a se stesse. Sicuro, nel gesto, e in questo caso pure per portamento. È un taglio netto - con il passato, con il noto, il previsto e più ancora il prevedibile - il segno con cui la moda accoglie la nuova stagione. Sono numerosi, gli stilisti che impreziosiscono le loro creazioni animandone le linee con tagli bene in mostra, per sottolineare scollatura o gambe, punto vita o schiena in una trama di sguardi magistralmente - e più o meno sottilmente - guidati. O magari per dare un'idea di impalpabile dissolvenza, suggestione di una visione eterea, quando il taglio si moltiplica e frammenta in un gioco di frange.

È questione di fascino, nella sorpresa della pelle esposta. E di dinamismo: il tessuto, con le sue aperture, segue il corpo nei suoi movimenti, enfatizzandoli. Ma anche, forse, di filosofia, perché darci un taglio è il modo per interrompere ciò che non si ama più: fare, essere o indossare. Insomma, da un taglio nella stoffa - lo insegna la storia dell'arte - può nascere una rivoluzione. E nel fashion, un trend.

LA SEDUZIONE

Prada concentra l'attenzione sulle gambe, dunque idealmente sul passo. Abiti e gonne midi sono tagliate in un effetto multi-spacco che rende la camminata più libera e, al contempo, seducente. La soluzione affascina negli outfit da giorno, il cui rigore è spezzato proprio dall'inatteso divertissement, ma piace pure per la sera, specie in abbinamento ad applicazioni o frange di perline. Non solo. Le gonne multi-spacco regalano nuova giovinezza ai tailleur con giacche di linea maschile. Anche Dior taglia le gonne, offrendo le gambe allo sguardo, ma lascia un velo finissimo a coprire la pelle. La gonna svasata con ampie frange in tela di lana a quadri e inserti di tulle nero mostra e nasconde, nel movimento di un passo, donando una silhouette moderna e vezzi rock a un'eleganza classica.

LINEE SCULTOREE

Tom Ford osa, portando il taglio, qui trasversale, sulla scollatura di abiti glam, da gran sera, in tessuti preziosi che accompagnano la silhouette, tra pizzi, applicazioni, trasparenze. Il corpo è già protagonista ma lo spacco inatteso e ben sottolineato si fa simbolo di svelamento, sollecito per l'immaginario e cornice per lo sguardo. Versace adotta i tagli su minidress dalle linee scultoree, facendo di ogni spacco un simbolo di affermazione di sé e della propria libertà di esprimersi. Anche di sicurezza.

Prabal Gurung apre gli abiti all'altezza del punto vita, portandolo in bella mostra. Il taglio si fa quasi filo - profondo ma poco aperto - in più creazioni. Roberto Cavalli ne fa scollatura, subito chiusa con un colletto rigoroso, in vestiti serotini. Così pure Luisa Spagnoli: si impone all'attenzione l'abito da sera lungo, in paillette blu, con scollo a goccia e collo bon ton color panna in organza di seta.

CONTRASTI DI COLORE

E poi, le frange: luminose, colorate, scintillanti, divertenti. Emilio Pucci le usa per accendere fantasie colorate su minidress. Jil Sander le adotta lunghe, in sovrapposizioni di tessuti e contrasti di colore che danno vita a composizioni di forte impatto grafico. Bottega Veneta amplia le loro dimensioni, tra lunghezza e larghezza, tagliando così soprabiti e vestiti, non dimenticando di dare un tocco boho-chic anche alle borse. Maestoso, scenografico, elegante: lascia senza fiato il lungo soprabito di Giorgio Armani che, giocato sugli intrecci, si scompone in frange, trasformando ogni passo nell'entrata in scena di una diva. O forse di una Venere.

Valeria Arnaldi

