Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LOOKNon tutti i nodi vengono al pettine in quest'estate ormai alle porte: quello della camicia, ad esempio, resta ben stretto e difficile da sciogliere. Compagna di uno, cento, mille look, la camicia non va in vacanza neanche col caldo, anzi sfodera l'appeal più sbarazzino prendendosi di diritto uno spazio nella valigia per il weekend. Ma notate bene, il modello dell'estate si stringe in vita e nasce per essere indossato proprio così: la...