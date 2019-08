CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LOOKLONDRAÈ cosa nota che i britannici, da circa tre anni a questa parte, sono in preda a una grave forma di nostalgia. Ma non tutti si accontentano di votare per la Brexit o di illanguidirsi davanti all'ennesimo sceneggiato in costume della BBC. C'è chi, con una scelta netta e costante, si veste come se vivesse nel passato. Eccentriche o tradizionaliste che siano (probabilmente entrambe le cose), non sono così poche ma niente panico, neppure tantissime - le persone che hanno scavalcato il concetto di vintage e si sono tuffate...