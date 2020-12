IL LOOK

La cantante Katy Perry sfila in una cabina armadio a favore di TikTok. Tacchi alti e impermeabile in pvc correda il breve video con l'hashtag #whatmakesawoman, ovvero cosa fa una donna. Attitudine? Potere? Sesso? Fiducia?. Parole chiave che scorrono nel filmato come possibile soluzione, ma la risposta vera è solo una: Spanx, ovvero una guaina modellante a ciclista color carne che la Perry mostra alzando con fierezza il capospalla e che la aiuta a sembrare più in forma dopo la nascita della sua bambina. Risultato: più di 1 milione di like e 5,3 milioni di visualizzazioni. Un messaggio e un consiglio alle donne, soprattutto in vista delle feste, quando, tra un pranzo e l'altro, ci si può sentire gonfie e si vorrebbe, invece, apparire al meglio nel tubino durante la videochiamata di auguri.

L'APPUNTAMENTO

Certo, quando si parla di guaine modellanti la memoria corre subito ai famigerati mutandoni di Bridget Jones, per i quali l'eroina curvy optava per apparire longilinea a un appuntamento galante. Del resto, nel prosieguo della serata, lo stesso Daniel Cleaver, alias Hugh Grant, dimostrava di gradire parecchio quell'intimo fuori misura. Negli anni, poi, la situazione è cambiata. Sono tante le star che hanno ammesso o che sono state beccate, causa alito di vento o spacco vertiginoso, con una culotte contenitiva. Beyoncé, ad esempio, ma anche la magrissima Gwymeth Paltrow o la ex top model Heidi Klum, una che per giunta è stata soprannominata The Body. In America le donne sembrano non riuscire a farne a meno e Kim Kardashian ha ammesso di rinforzare le sue curve addirittura con due guaine indossate una sopra all'altra e ha fondato anche un brand di shapewear, Skims, che propone varie tonalità di nude, in modo da adattarsi a qualsiasi incarnato.

«Le faccio indossare spesso ai personaggi che seguo - racconta lo stylist Simone Guidarelli - non tanto durante i servizi fotografici, quanto in tv e agli eventi da red carpet e devo dire che funzionano. Inoltre, non avendo cuciture permettono di non lasciare segni nemmeno sotto gli abiti più aderenti, compattano il corpo e tutte si sentono più belle. Il problema è solo se devi spogliarti: lì non ci sono filtri». E non si parla solo di intimo: «I vestiti di Chiara Boni, che seguo da anni - conclude Guidarelli - hanno alla base lo stesso segreto delle guaine, unito a maestria di tagli. E, così, ci si ritrova a comprare un capo di due taglie in meno: molto gratificante».

LE LINEE SHAPE

Oltre alla apripista americana Spanx, che ha una gamma intera di shapewear con l'intento scritto a chiare lettere di aiutare tutte le donne di ogni forma e dimensione a sentirsi e apparire al meglio, tante sono le capsule contenitive perfette sotto il tubino. Intimissimi si affida a body dal sapore retrò o a canottiere. La linea shape di Yamamay ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e Wolford è nota per culotte e ciclisti di ogni genere. La stessa Victoria's Secret, famosa più per completini sexy e sgambati, si è lanciata nel business. Insomma, «Bisogna solo scegliere il modello e il colore giusto», raccomandano Roberta e Antonio Murr, consulenti di stile, conosciuti come I Murr. «Nel 2005 ci siamo trasferiti a Los Angeles dove già prima della Kardashian lo shape era molto amato. Quando tornammo in Italia, chiamati dalla trasmissione tv Buccia di Banana, nello styling delle concorrenti che seguivamo aggiungevamo queste fenomenali guaine. Cambiano molto, anche la postura e l'eleganza di movimento».

Il pantaloncino è valido, ma se si hanno cosce particolarmente grandi è preferibile la sottoveste, consigliano gli esperti, perché altrimenti si rischiano attriti fastidiosi: «Chi vuole compattare solo la vita punti su culotte, chi ha bisogno di un aiuto a partire da sotto il seno meglio vada su body e tutine. Importante è scegliere un color carne che sia davvero della propria tonalità e il nero per gli abiti scuri». Il bianco? Adatto a quelle spose che vogliono essere perfette il giorno del sì. Infine, attenzione alla manutenzione: «Le guaine durano se vengono trattate bene. Meglio lavarle a mano, senza strizzare e senza l'uso dell'asciugatrice».

