Due pezzi o intero? Questo è il dilemma che assale ogni donna alle prese con il mare o la piscina. La moda di quest'anno risponde reinterpretando il costume ad un pezzo, non solo per la spiaggia, ma anche per la città. Diventa un capo irrinunciabile sotto il tailleur elegante, ma anche su gonne boho chic. Un po' come era accaduto negli anni 90: il costume si trasforma in body, avvolge la silhouette ed esalta le forme, diventando alleato ideale per outfit sensuali e allo stesso tempo glam.

Il suo punto di forza è che sta bene a tutte, anche alle più formose. In tempi in cui il crop top e il bikini che lasciano la pancia scoperta non sono per molte, l'intero è il modello più democratico che ci sia. Raffinato, dal sapore retrò, ha un fascino senza tempo che profuma di una femminilità accogliente, non aggressiva né ostentata. Chi lo indossa in spiaggia può muoversi in tutta tranquillità, senza preoccuparsi di forme che strabordano da contenere.

L'OBLO'

Tra i modelli dell'anno uno dei più gettonati, soprattutto per le giovani, è quello con i volant sulla scollatura a V, come quello proposto da Tezenis nella sfumatura del rosso. Calzedonia opta per la fantasia animalisti per il suo intero che si allaccia alla nuca, si arriccia sul collo e si apre in un oblò sul seno. Senza tempo il modello di Versace, perfetto anche su una gonna lunga a tulipano. È nero, ha lo scollo quadrato e le spalline larghe con disegni che riprendono le stampe iconiche del marchio. Si ispira alla tradizione marinara, invece, il costume tutto d'un pezzo, firmato Louis Vuitton: fondo blu baby, logo bianco, e sensuali oblò sui fianchi, è perfetto se abbinato con qualcosa di rosso. Da Mimì à la mer, marchio di beachwear della designer milanese Michela Occhetto, la nuova collezione punta agli anni 60 70, interpretata in chiave moderna (limited edition). Ogni disegno viene pensato dalla designer che spesso prende ispirazione da vecchi film o fotografie con l'obiettivo di creare un total look composto da costumi e capi d'abbigliamento versatili, che possano accompagnarci a vivere dal mattino alla sera per tutta l'estate, con pantaloni a zampa d'elefante super colorati. Una volta tramontato il sole o tornate in città, infatti, ecco che il costume-body vive una seconda vita. Proprio per questa sua versatilità influencer, cantanti ed attrici lo amano alla follia e si sbizzarriscono ad indossarlo sia in spiaggia che nei party, mescolando capi formali dai tessuti preziosi alla lycra che si asciuga in un baleno.

Tinta unita o fantasia non importa, l'importante è che sia intero, e che abbia una scollatura profonda, che esalti le spalle e il seno. La top model svedese Elsa Hosk lo sceglie a fiori, un modello romantico con scollo a V allacciato al collo, nelle tonalità pastello.

LA GIACCA

La cantante Jennifer Lopez, icona di stile, opta per un modello di Guess bianco con maxi logo, un evergreen del marchio che rimanda ai ruggenti anno 80, perfetto con gli shorts in jeans delavé, per andare al mare ma anche per le scorribande in città. Dua Lipa lo interpreta in chiave sofisticata, ed abbina il modello bianco, non imbottito, con gli anelli dorati, con un tailleur in principe di Galles dal taglio maschile. Indossarne uno bianco con una gonna plissé midi e sandali bassi in pelle color cuoio regala freschezza.Per essere raffinate si deve puntare ai modelli interi in raso abbinati ai jeans bianchi e a delle ciabattine con listini in pelle intrecciata.

IL LUREX

Se vi sentite romantiche il costume intero va scelto a fiori per essere indossato con una gonna svolazzante floreale e le espadrillas in corda. Per le serate importanti si può scegliere il modello monospalla con pantaloni neri palazzo e tacchi vertiginosi. «Mi piace abbinarli ad una gonna lunga possibilmente a piedi nudi per un cocktail sulla spiaggia. Oppure ad un jeans e a un sandalo multicolore per la sera», spiega Elisa Taviti, influencer 33enne da 388mila follower, fiorentina di nascita e milanese di adozione. «Per me non è estate senza un costume intero che la sera diventa body. I miei preferiti sono semplici, scintillanti, in lurex, sensuali ma mai volgari, amo la fantasia zebrata, le spalline fini e la scollatura profonda sulla schiena».

Veronica Timperi

