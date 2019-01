CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LOOKDimenticate le sconfinate praterie del West perché è per le strade delle nostre metropoli che si aggirano ragazze in gonnellone e gilet di pelle, cappello a falda larga e texani in cuoio. Bellezze in jeans, cinturone e camicia a scacchi riportano sulla scena l'epopea americana. Di Calamity Jane, la prima donna pistolero, le moderne cow-girl conservano la grinta e un certo fascino selvaggio che consente di affrontare la vita come un eterno rodeo. Non è un caso che in tempi recenti siano state proprio due donne a rivisitare lo stile...