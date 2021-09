Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LOCALEProbabilmente il più bel ristorante sulla spiaggia di Jesolo. La concorrenza, in fatto di tavoli pieds dans l'eau, non manca (dalla Terrazza Parioli al Sorriso, tanto per citarne solo un paio, fra l'altro non troppo distanti) ma la bellezza liberty e senza tempo dell'hotel Casa Bianca è difficile da contrastare. Specie adesso che una prima ristrutturazione (la seconda riguarderà la cucina, che sarà a vista, ed altre parti...