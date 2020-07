IL LOCALE

C'è aria di novità e leggerezza a San Polo di Piave (Tv), nella piccola oasi natural-gastronomica, da sempre conosciuta con il leggendario nome di Gambrinus, dove l'ondata Coronavirus sembra aver dato la possibilità di fermarsi e ripensare un nuovo modo di intendere la ristorazione. «In tempi di separazione, ci piace l'idea di unire» - spiega Pierchristian Zanotto, chef e ristoratore, ultima generazione di una storica famiglia -. Nel 2008 la crisi ci spinse a riaprire l'Osteria dei nonni, per offrire la cucina della tradizione in un ambiente più fresco ed informale. Adesso, nel post Covid19, abbiamo osservato la bellezza degli ampi spazi che caratterizzano questo luogo e sentito l'esigenza di offrire al cliente un unico standard qualitativo che trasalisse il Cosa (il menu e la sua qualità, che resta imprescindibile) ma indagasse sul Come».

Un unico menu, microstagionale e con ciò che liberamente ispira la brigata di cucina, piatti Meteore che possono durare quanto la presenza degli alimenti reperibili o cresciuti nel vicino Orto sinergico; uno standard qualitativo che permette al cliente di scegliere liberamente il proprio modo di vivere la Nuova esperienza Gambrinus: nelle sale più vintage dell'Osteria, nella differente eleganza del Ristorante, sul ponticello sopra il fiume o nel pic nic in Parco (ordinabile in loco mentre si aspetta l'aperitivo) piuttosto che in ciabatte, a casa propria.

NUOVI SERVIZI

E proprio questi ultimi due servizi sembrano riscuotere l'ampio consenso degli Ospiti: D'Asporto&DaDomicilio è il servizio già proposto presso l'Osteria Gambrinus da due anni per soddisfare desideri e necessità della clientela, offrendo una risposta etica e sostenibile al recente sviluppo delle numerose attività di delivery.

«Picnic in Parco è invece l'idea partita lo scorso anno prosegue Zanotto -: ispirata al tipico picnic primaverile, prevede un vero e proprio cestino del pranzo, con plaid, fiori realizzato mediante l'utilizzo di materiali compostabili e completamente riutilizzabile una volta terminate le pietanze». In arrivo un app che aiuterà il cliente a restare aggiornato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA