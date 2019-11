Il liutaio dalle mani d'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOIl tempo d'attesa è di due anni e mezzo. Se ordini oggi una chitarra, devi passare a ritirarla a maggio-giugno del 2022. Marco Maguolo, professione liutaio, non ha bisogno di pubblicità, semmai deve respingere le richieste: «Spesso dirotto potenziali clienti verso altri colleghi». La sua bottega di artigiano è in periferia di Mestre a Favaro. Un laboratorio piccolo, tanto ci deve stare solo lui. Non ha collaboratori: «È un lavoro totalmente mio, avrei difficoltà a delegare. Lo so, è difficile da capire, ma solo quello...