CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROVenezia, 1506. Una coppia molto particolare si aggira per le calli della Serenissima ed è quella formata da Giovanni Ciocchi, il futuro papa Giulio III, e il suo mentore e maestro di vita Martino da Barga. Quest'ultimo, inquisitore francescano, dovrà partecipare come avvocato della difesa al processo contro il pittore fiammingo Hieronymus Bosch, accusato di eresia e blasfemia per aver dipinto un Cristo in croce, barbuto ma con sembianze squisitamente femminili. Sono gli antefatti dell'ultimo thriller storico di Carlo Adolfo Martigli...