IL LIBRO

Uno storico visita la città di Detroit dove l'automobile ha trovato i natali, diffondendo nel mondo intero un modello industriale che ha dato lavoro a milioni di persone e che ha segnato profondamente il modo di vivere nella società occidentale e non solo. Lo storico è Giuseppe Berta, che dell'industrializzazione e del variegato mondo delle imprese è un attento studioso. Compie un viaggio in una città che dallo sviluppo travolgente per gran parte del Novecento, è precipitata negli ultimi decenni nel baratro della deindustrializzazione, della povertà e della protesta razziale. Detroit nel primo dopoguerra contava 1,8 milioni di abitanti, il 28% afroamericani. Con la deindustrializzazione e la fuga dei bianchi la popolazione del nucleo urbano di Detroit si è ridotta a 688 mila persone, l'80% afroamericani. Il declino della città è stato certo conseguenza della deindustrializzazione con il trasferimento, in altre regioni, delle grandi fabbriche, ma anche della discriminazione applicata alla gente di colore obbligata a sottomettersi alla segregazione razziale prima ancora delle loro abitazioni che dei luoghi di lavoro. Una segregazione che tuttora perdura.

Un libro dal taglio giornalistico dove si staglia la figura controversa di Henry Ford, antisemita, che modernizza con la catena di montaggio il lavoro in fabbrica, e che durante il suo regno dispotico ricerca elementi distintivi e molto innovativi. Per costruire un avveniristico stabilimento si avvale dell'opera di un grande architetto Albert Kahn con il quale svilupperà negli anni una collaborazione che ha segnato la storia dell'architettura industriale.

CITTÀ IN CRISI

Visitando i vari luoghi della città, l'autore coglie l'occasione per descrivere le rivolte che si sono susseguite nel tempo delle quali Detroit è stata teatro e analizzarne le ragioni che le hanno prodotte. Dalla mobilitazione operaia, negli anni trenta, per la contrattazione collettiva ai moti sindacali, sempre in quegli anni, per le pesanti condizioni di lavoro nella fabbrica, tanto da far dire ad Adriano Olivetti in visita a River Rouge, la più grande fabbrica costruita nel Novecento americano, che la fonderia sembrava una bolgia infernale. Nel primo dopoguerra i motivi della rivolta e degli scontri di piazza sono i diritti civili e soprattutto il riscatto dei neri, la forza lavoro di gran lunga la più numerosa. Da qui la presenza in quelle piazze di figure carismatiche, da Rosa Park, a Martin Luther King e a Malcom X.

Giorgio Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

