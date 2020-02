IL LIBRO

Una storia d'amicizia, passioni e poesia. Una storia vera, nata dall'incontro nell'Italia degli anni Novanta tra due giovani in cerca della propria strada, accomunati dall'amore per la scrittura e la poesia e dalle difficoltà nel farsi strada in questi ambiti vivendo in provincia, lontani dai centri intellettuali del Paese. L'uno alla fine è diventato scrittore e l'altro poeta. Oggi è il primo a raccontare questa storia, dedicandola idealmente al secondo, la cui vita è stata troppo breve. È di questo che parla Il canto dell'ippopotamo (Mondadori, 180 pagine, 18 euro) di Alberto Garlini, nato a Parma nel 1969 e tra i curatori della manifestazione culturale Pordenonelegge. È dal momento della morte di Pierluigi Cappello (2017), voce poetica italiana tra le più apprezzate a livello nazionale (e non solo) degli ultimi anni che si apre il lungo racconto di Garlini, spinto a tornare, stilando quasi un bilancio personale di vita, ai tempi in cui i due si incontrarono, complice una serata di poesia alla quale entrambi avevano partecipato.

I due amici, all'epoca poco più ventenni, vivevano in un Friuli non ancora colpito dalla crisi economica, dove si poteva vivere abbastanza bene anche con poco. E quel poco, abbinato all'esuberanza giovanile, era sufficiente a spendere il tempo vagando da una parte all'altra della provincia di Udine, tra incontri di poeti e artisti (o aspiranti tali) che si prolungavano fino a notte fonda; tra vino e feste private e di paese.

DUE CARATTERI DIVERSI

Il giovane Garlini cela l'insicurezza e la difficoltà a trovare una realizzazione dietro una maschera di supponenza, di chi ha capito la vita; trancia giudizi letterari per fare colpo sul prossimo, inseguendo invano l'amore a colpi di sbandate e ragazze che finiscono per ferirlo. Cappello, di contro, è più riflessivo e ironico e fa i conti con l'handicap fisico di aver perso l'uso delle gambe in seguito a un incidente in moto avvenuto all'età di sedici anni nella natìa Chiusaforte, Comune della montagna friulana che conta poco più di seicento abitanti. Ma l'essere in carrozzella, al di là dei disagi della paralisi e delle fatiche che questo richiede, non gli impedisce di spostarsi, fumare, bere vino e tirar tardi con gli amici e le amiche. Il comune ardore intellettuale li unisce. Si confidano e si confrontano, aiutandosi l'un l'altro a crescere e maturare. Già così, il romanzo di Garlini spinge a immedesimarsi nei personaggi, così reali e vivi. Ma l'autore si spinge anche oltre, svelando non solo le proprie umane debolezze ma pure soffermandosi sul valore dell'opera poetica dell'amico scomparso, spiegando le origini della scrittura di Cappello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA