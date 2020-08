IL LIBRO

Una località di mare come sfondo, una donna che scompare con il suo cane e un commissario di polizia con un doloroso passato alle spalle. Sono gli ingredienti del romanzo d'esordio La principessa col cane (ed. Il Faro, 11 euro), di Francesca Favaro, trevisana cresciuta a Jesolo. Ed è proprio la nota cittadina balneare che si intravede in controluce nel testo, con la sua invasione turistica estiva e con le sue strade semi deserte fuori stagione. A Cava Azzurra vive Viola Quintavalle, una forestiera, trasferitasi lì alla ricerca di tranquillità. E subito gli abitanti del luogo le danno un soprannome: la principessa col cane, per via del suo atteggiamento apparentemente altezzoso e refrattario ai contatti sociali. Di Viola, a un certo punto, si perdono le tracce e sarà Edoardo, anch'egli a Cava Azzurra nel tentativo di lasciarsi alle spalle la vita precedente, a indagare sulla sua scomparsa. I due non si incontreranno mai eppure un segreto, che si scoprirà solo alla fine del romanzo, li lega in modo indissolubile.

LA CONFESSIONE

«Ho scritto il romanzo durante il lockdown, quando mi sono trovata bloccata in città e non ho potuto raggiungere il mio amato mare» racconta Francesca Favaro. «Il titolo e il nucleo del racconto provengono, come spesso accade, da un fatto personale. La principessa col cane è il modo con cui, sono venuta a sapere, mi chiamavano alcune persone. Ma il mio atteggiamento non è di superiorità: semplicemente, come la protagonista del romanzo, sono riservata e una grandissima amante della solitudine che mi permette di ritrovare me stessa. E, come accade a Viola, non tutti comprendono questa esigenza. E così nascono i giudizi, le critiche e ci si sofferma sulle apparenze. Invece, come si saprà alla fine del libro, nulla è come sembra. Ecco, se dovessi dire quale messaggio ho voluto dare con questo mio primo libro, è proprio questo: la cosa più importante è rimanere fedeli a se stessi, non conformarsi a quello che si aspettano gli altri. Affermare la propria diversità è fondamentale e ci rende liberi». E così fa Viola, che si fa conoscere ai lettori attraverso le pagine di un suo diario. Con uno stile agile e una struttura accattivante il romanzo giunge alla conclusione. Ma nessuno, né il commissario di polizia, né gli abitanti di Cava Azzurra, né l'amico di sempre, alla fine conoscerà la vera storia della sparizione di Viola: rimarrà un segreto condiviso con i lettori. Certamente una prova interessante per un romanzo d'esordio: ma ne seguiranno altri? «Sì, voglio continuare a scrivere. Questa è sempre stata la mia passione, fin da bambina» afferma Francesca Favaro. «Lo devo a me stessa innanzitutto. E anche a mia nonna Emilia».

Laura D'Orsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA