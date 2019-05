CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROUn lupo e un uomo si incontrano. Le loro vite si intrecciano lungo un sentiero che li conduce, quasi fossero un'unica entità, verso la montagna. Max Solinas, artista, scultore, scrittore di Cison di Valmarino (Treviso) ha pubblicato da qualche giorno il suo nuovo libro Il lupo e l'equilibrista (Garzanti, 2019, 176 pp, 16.90 euro), e si appresta in giugno ad una camminata in solitaria per 15 giorni dalla Slovenia alle nostre Dolomiti, seguendo il sentiero dei lupi.Il sentiero dei lupi non è un caso. Solinas, scrittore le cui sculture...