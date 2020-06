IL LIBRO

«Un lavoro impegnativo, ma entusiasmante». Del resto non c'è nulla di più intimo e coinvolgente che scoprire i pensieri, i sentimenti e l'evoluzione di un artista attraverso le sue stesse parole. E in questo Vincent van Gogh aiuta, perché ha lasciato un ricchissimo epistolario in cui si racconta. Lettere per la maggior parte indirizzate al fratello Theo che, conservandole gelosamente, ha permesso di svelare gli angoli più nascosti dell'animo del genio olandese, ma soprattutto di conoscere i pensieri che attraverso la tavolozza sarebbero poi diventati i capolavori che conosciamo. «Van Gogh scriveva benissimo, la sua è una vera prosa letteraria e nelle lettere anticipa i temi della sua pittura» spiega Marco Goldin, che alle epistole dell'illustre artista ha dedicato il libro Vita di Van Gogh attraverso le lettere edito da La nave di Teseo e in uscita in libreria ad ottobre in contemporanea con la grande mostra attesa dal 10 dello stesso mese nel Centro San Gaetano a Padova. Almeno secondo la data programmata prima dell'emergenza Coronavirus. «Fra qualche giorno avremo la conferma sulle modalità della mostra, per ora sto lavorando a questo libro di lettere che è diventato un percorso impegnativo, ma davvero ricco» spiega Marco Goldin nella doppia veste di autore del volume e di curatore dell'esposizione padovana.

IL SUCCESSO DI PUBBLICO

Il libro, voluto dall'editrice Elisabetta Sgarbi che proprio ieri ha anticipato le opere in uscita per La nave di Teseo, è grande in contenuti e dimensioni: un viaggio di seicento pagine che lettera dopo lettera svela il romanzo della vita di Van Gogh, il tutto arricchito da centocinquanta immagini di opere, disegni, ma anche di paesaggi poi riprodotti nei quadri che Goldin ha ricostruito attraverso anni di studio e ricerca dei luoghi fonte di ispirazione. Un lavoro per alcuni aspetti anticipato dalle dirette Facebook che Goldin, infaticabile promotore d'arte, ha fatto durante il periodo di lockdown. Ventidue puntate che hanno raccolto una media di 6-7 mila spettatori, con punte anche di 15mila, a incontro per complessive un milione e 600mila visualizzazioni. «In realtà le lettere sono il filo conduttore del libro che spazia nella vita e nell'arte di Van Gogh - spiega l'autore - raccoglie anni di impegno e fa riferimento agli studi più recenti, inoltre è introdotto da un capitolo di una settantina di pagine che attraverso venti punti avvicina il lettore a questo artista». Un viaggio sempre guidato dall'epistolario senza «farsi prendere dalla visione romantica della pazzia di Vincent».

L'INEDITO VIAGGIO

Le lettere di Van Gogh giunte fino a noi, e raccolte una decina di anni fa in un Epistolario in sei volumi, sono più di ottocento delle quali 657 inviate a Theo. «In realtà ne ha scritte almeno duemila, ma molte sono andate perse e il nucleo più consistente è stato salvato grazie al fratello - spiega Goldin - 150 di queste lettere sono state scritte tra il 1872 e il 1880, quindi nel decennio che precede il suo essere artista, ma già anticipano il pensiero e quello che sarebbe poi diventato. Questo libro è una ricostruzione ricca di testi inediti per questo dico che è entusiasmante». A chiudere il primo gruppo di missive c'è una lettera che, fra tutte, assume un ruolo simbolico di passaggio per Vincent. «Venne scritta tra il 20 e il 22 giugno del 1880 - racconta l'autore - e qui dice al fratello di aver deciso di diventare un artista. Nove pagine molto belle e poetiche in cui Van Gogh si paragona ad un uccello in gabbia che vorrebbe volare, ma non è in grado di farlo». Epistole che a loro volta sono opere d'arte perché spesso accompagnate da piccoli disegni. Goldin quindi spazia dalla lettera che parla dei mangiatori di patate a conclusione dei cinque anni trascorsi in Olanda prima di giungere a Parigi. Del soggiorno parigino ci sono solo una decina di missive, anche perché viveva con il fratello che in questo dialogo a distanza era il suo interlocutore prediletto. E poi le duecento lettere dalla Provenza «testi meravigliosi in cui racconta la scoperta del colore e degli artisti giapponesi». Fino alle struggenti parole inviate da Saint-Rémy, dal manicomio in cui si trovava: «dei veri testi di psicologia in cui l'artista analizza se stesso». Per chiudere con la lettera scritta il 23 luglio del 1890 e indirizzata ancora a Theo, ma mai spedita. È stata trovata nella tasca di Vincent van Gogh dopo che si sparò un colpo mortale nella notte tra il 28 e il 29 luglio.

L'ATTESA MOSTRA

Quanto alla mostra Van Gogh. I colori della vita è questione di giorni e poi si saprà se verrà tutto confermato. E a voler guardare in positivo, malgrado le limitazioni imposte dal virus, il curatore precisa che «vedere le opere con numeri ridotti in sala è un grande privilegio, quindi potrebbe rivelarsi un'esperienza straordinaria». Secondo i programmi la mostra sarà a Padova dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021, promossa da Linea d'Ombra che celebra il 25esimo compleanno. Si annuncia come un grande evento che accoglie 125 opere, delle quali 80 di Van Gogh e una quarantina di autori che hanno intrecciato il loro cammino con l'artista olandese come Pissarro, Courbet, Millet, ma anche i giapponesi Hiroshige e Kunisoda, fino all'amico fraterno Paul Gauguin.

Raffaella Ianuale

