IL LIBRO Tredicimila copie scaricate in 4 mesi: Francesca Malusa la commessa

IL LIBROTredicimila copie scaricate in 4 mesi: Francesca Malusa la commessa che appassionata con le sue storie d'amore. La ventitreenne chioggiotta è al terzo romanzo. Il primo ad uscire fu Julian: un fantasy scaricato duemila volte dalle più popolari piattaforme di ebook. Poi il passaggio alle storie d'amore. Nel 2016 pubblica online Amami e taci, rigorosamente gratis perché, spiega, «non voglio farmi pagare. Per me scrivere è una passione e mi basta, al momento, la gioia di vedere apprezzato quello che scrivo». Il successo è di quelli...