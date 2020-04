IL LIBRO

Storie di vita quotidiana quelle narrate da Silvino Gonzato nel suo La famiglia Piotta, di quella vita che riempe i palazzoni popolari e di quella gente che torna a casa da una faticosa giornata, deve occuparsi di figli e di conti che non tornano. Vicende di vita vera quelle raccontate con grande umorismo da Gonzato, giornalista e editorialista de L'Arena, e che vedono un'indiscussa protagonista, Delfina, madre di cinque figli, sposata con Arci, un operaio stagionale, che deve garantire una vita dignitosa alla prole. Siamo nella periferia veronese, con i suoi edifici enormi avvolti nella nebbia e uno di questi di ben sette piani, ospita la famiglia Piotta e altri nuclei famigliari con le loro storie, le loro gioie e i loro dolori che si intrecciano. Da qui si dipanano momenti di vita e di buon vicinato che sono descritti dall'autore con sarcasmo e con una comicità non deriva da fatti paradossali ma dalla normalità della convivenza. Da tempo volevo scrivere una storia così unica e diversa dagli altri libri che ho scritto - racconta Gonzato - L'ho scritto di getto, senza sapere come sarebbe andata a finire. Poi, sono arrivati tutti gli altri personaggi che hanno dato vita alla vicende della famiglia Piotta, toccando temi come la povertà, il razzismo e l'integrazione, seppur sdramatizzandoli.

L'anima del libro è Delfina, una donna semplice ma eclettica, di una perspicacia disarmante, impegnata a garantire la serenità famigliare, mediando per l'amore di sua figlia Gloria verso un ragazzo ghanese nato in Italia, che suo marito proprio non vuole accettare e, al tempo stesso cercando di non far pesare ad Arci, il marito-operaio che si divide tra il Bar Mafy e il lavoro stagionale in una fabbrica di dolci, il suo scarso contributo nella gestione della casa, sia a livello economico che pratico. Per tutti Delfina ha una parola di conforto e di biasimo a seconda delle circostanze, per tutti è una consigliera irrinunciabile con la sua prontezza di spirito e la sua sagacia popolare. Tutto è verosimile in questo romanzo di Gonzato perché è un tessuto di situazioni normali rese però vivaci e comiche dall'imprevedibilità delle battute e dal susseguirsi vorticoso degli eventi, con la presenza di molti detti popolari e anche di parolacce venete come utili rafforzativi per rendere ancora più veritiera la fotografia popolare. «Vedremo se sarà tradotto anche in inglese - racconta l'autore - Nel frattempo sto già lavorando al sequel della Famiglia Piotta. Il progetto, vista la ricchezza dei personaggi e delle storie che faccio nascere, è quello che diventi un cofanetto in due o tre volumi.

