IL LIBRO

Sono venti le parole-chiave attraverso cui Andrea Franzoso, veneto di nascita, a Cavarzere, e milanese di adozione, racconta ai ragazzi e alle loro famiglie, che cos'è la Costituzione italiana nel suo Viva la Costituzione. Le parole e i protagonisti. Perché i nostri valori non rimangano solo sulla Carta, per la De Agostini. Attraverso il racconto di testimonianze raccolte di persona in giro per l'Italia, da Ilaria Cucchi all'ex fabbricante di armi trasformatosi in sminatore anti-uomo, e con i contributi di esperti autorevoli, l'autore riesce a illustrare con efficacia e linguaggio adatto a giovani studenti, venti concetti fondamentali della Costituzione, fondamento della Repubblica, partendo proprio dalle parole. Democrazia, Repubblica, Costituzione, Lavoro, Diritti, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze, Confessioni religiose, Cultura, Paesaggio, Straniero, Pace, Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola, Salute, sono parole che ho scelte con cura e presenti nella nostra carta costituzionale, cui ho aggiunto Memoria e Resistenza spiega Andrea Franzoso, già autore di #disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione- Ho cercato, per ciascuna parola, una storia che potesse aiutare a coglierne il significato e il senso. Infine, ho inserito degli approfondimenti.

DIDATTICO

Così Viva la Costituzione, nato come libro per ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado ma che si rivolge alle famiglie e al mondo adulto, è un testo ricco di storie e di riflessioni. «Il senso civico va sviluppato non basta l'istruzione prosegue Franzoso Per questo mi rivolgo anche alle famiglie dei tanti studenti che incontro ogni giorno, è necessario un patto scuola-famiglia fondato su principi e buoni esempi a casa per educare al civismo». Non a caso l'autore dedica il libro ai suoi genitori, come primi insegnanti di educazione civica cui segue la prefazione a cura del giornalista Gian Antonio Stella. All'interno gli interventi di Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Maria Ajello, don Gino Rigoldi, Milena Gabanelli e Sergio Rizzo, Matteo Bussola, Salvatore Settis e Ilaria Capua. Questo è il secondo libro di Franzoso, che dopo aver frequentato l'Accademia Militare di Modena e fatto altresì un'esperienza di vita con i Gesuiti, è balzato agli onori della cronaca denunciando, nel 2015, il caso delle spese pazze che ha travolto i vertici di Ferrovie Nord, dov'era dipendente. Dal suo esposto partì allora un'inchiesta della procura di Milano per peculato e truffa aggravata: il presidente fu costretto a dimettersi e rinviato a giudizio. Andrea Franzoso, invece, subì ritorsioni e perdendo alla fine il lavoro. Questa esperienza è stata da lui raccontata nel libro #disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione.

Francesca Delle Vedove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

