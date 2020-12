IL LIBRO

Si intitola Pimpernel. Una storia d'amore la nuova fatica letteraria del goriziano Paolo Maurensig, stimato autore dei recenti romanzi Il diavolo nel cassetto e Il gioco degli Dei pubblicati come Pimpernel da Einaudi e dei notissimi La variante di Lüneburg (Adelphi) e Canone inverso (Mondadori) entrambi approdati al cinema.

In un gioco di specchi e meccanismi perfettamente congegnato, uno scrittore, alter ego dello stesso Maurensig, si propone di realizzare una nuova trasposizione cinematografica del Carteggio Aspern, celebre racconto di Henry James. Il progetto è destinato ad arenarsi tra numerose difficoltà e una scoperta sensazionale: il ritrovamento di un manoscritto inedito dello stesso James all'interno di una vecchia scatola di biscotti appartenuta a Constance Woolson amica particolare dell'autore morta suicida gettandosi da una finestra della sua casa sul Canal Grande. È il giovane scrittore americano Paul Temple, alter ego di Henry James, il protagonista di quel manoscritto intitolato Pimpernel come il fiore selvatico. Temple è in visita a Venezia, in fuga perché in patria teme il giudizio dei suoi lettori, ma soprattutto alla ricerca della Bellezza. Ecco che abilmente Maurensig ci porta in una Venezia ottocentesca, ricca di incanto e meraviglia, di una bellezza ineguagliabile e incontenibile, ricostruendo il linguaggio, le atmosfere e gli incastri cari a Henry James.

MAGIE VENEZIANE

IL gioco di specchi che crea la magia: Maurensig si specchia in Paul Temple che a sua volta lo fa in Henry James, così come Venezia si rispecchia magnificente nella Laguna e nei suoi canali, popolata da ricchi stranieri, fastosi ricevimenti, personaggi conturbanti, angoli misteriosi, uno scrigno che nasconde capolavori d'arte dietro le sue mura, ambientazione da sogno ideale per far sbocciare un amore struggente e jamesiano tra Temple e Miss Annelien Bruins, sorta di musa preraffaellita e novella Ofelia, giovane bostoniana che nasconde un segreto capace di sconvolgere anche l'amore più potente. Anche questo amore trova il suo doppio nella realtà, nel legame tra James e la scrittrice Constance Woolson e che di Pimpernel è stata la prima e unica lettrice. Raccontando i turbamenti d'amore del giovane Temple divorato dal giganteggiare delle sue domande sull'arte e dalla ricerca inesausta e logorante della bellezza, Maurensig ci fa da guida lungo le calli di una Venezia arcana, ci fa rivivere il clima, percepire pulsanti i suoi colori e suoi suoni, e in alcuni casi persino i profumi, costringendoci a scoprirli pagina dopo pagina.

Massimiliano Nuzzolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

