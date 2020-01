IL LIBRO

Se la stella pittorica di John Singer Sargent occupa una posizione privilegiata nella storia dell'arte moderna, non si può dire altrettanto di Ralph W. Curtis, che a Venezia trovò grande ispirazione trascorrendovi la parte più importante della vita: precisamente alloggiando nello straordinario Palazzo Barbaro, nei pressi di San Vidal e affacciato sul Canal Grande, acquisito nel 1885 dai genitori, il banchiere Ralph Curtis e la moglie Ariana. A rendere omaggio e riequilibrare la limitata fama dello statunitense Curtis (1854-1922), contribuisce un recente saggio biografico di Rosella Mamoli Zorzi, docente A Ca' Foscari autrice di ampi studi sul rapporto tra mondo letterario e artistico inglese e statunitense, e quello lagunare. Ralph W. Curtis, un pittore americano a Venezia (Supernova, pp. 160, euro 20) non è solo la ricostruzione di una vita e di un percorso pittorico, ma l'occasione per approfondire un periodo artistico particolarmente affascinante: la borghesia statunitense del tempo non disdegnava proseguire gli studi in Europa, e Curtis non mancò di fermarsi a Parigi e a Roma, poi a Venezia. Ma visitò anche Spagna e Nord Africa, raggiungendo le lontane India e Giappone, lasciando sempre documentazione nella sua pittura. Espose ai Salons parigini, a Londra alla Royal Academy, in laguna all'Esposizione Nazionale Artistica di Venezia, tuttavia il suo nome circola oggi limitatamente: causa, in parte, dell'appartenenza di molti suoi importanti dipinti a collezioni private, nonostante sia presente in musei di Boston e Cleveland.

PALAZZO BARBARO

Nel salotto di Palazzo Barbaro, anche in virtù delle amicizie dei genitori, Cartis frequentò artisti, intellettuali e musicisti, sia americani che europei, che soggiornavano o erano di passaggio in città. Studiò ad Harvard, a Parigi entrò in contatto con Sargent, peraltro suo lontano cugino; fu inoltre legato da amicizia a Henry James, Isabella Stewart Gardner, Whistler e Bernard Berenson. In apertura di volume un significativo dipinto di Sargent riprende nel cameròn (il salone) di Palazzo Barbaro, la famiglia Curtis: con i genitori, Ralph è affiancato dalla moglie, Lisa Colt de Wolfe Rotch. Una curiosità: la signora Ariana rifiutò l'opera, trovando la posa del figlio un po' troppo nonchalant e il proprio viso forse eccessivamente segnato. Lo testimonia una lettera indirizzata alla stessa Ariana da Henry James, che fu più volte ospite a Palazzo Barbaro: gli interni ispirarono l'immaginario Palazzo Leporelli nel celebre romanzo Le ali della colomba (1902). Il dipinto fu poi donato da Sargent alla Royal Academy di Londra. Grazia e delicatezza nel tocco e nei colori sono invece i tratti distintivi di Scirocco, la tela scelta a copertina del volume di Rosella Mamoli Zorzi. Ritrae su sfondo veneziano, eleganti ed intente ad un creativo disimpegno musicale volto ad ingannare la calura, le sorelle Kerr, famiglia che abitò Palazzo Barbaro prima dei Curtis.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA