Se il Covid-19 ci ha scippato della nostra frenetica normalità, se la vita di relazione in questi giorni sembra compromessa, occupiamo gli spazi liberi con la lettura. In silenzio leggiamo, un esercizio utile. Prescrivere un libro come si prescrive una medicina. La Malaluna ha davvero poche controindicazioni e un gran merito: ci aiuta a recuperare la consapevolezza perduta di certe immani tragedie e ci mostra come possa essere possibile attraversarle con dignitosa e dolente resilienza. Protagonista è chi vive senza lasciare il segno, chi viene attraversato dalla Storia, un fiume, un'acqua impetuosa che mette sottosopra le cose.

Gli Sbaiz vengono da Braidevueide, pianoro affacciato su Borgo di Sopra, tra i boschi del Friuli, sopra Udine, lì dove si parla sloveno e friulano insieme. Valentino detto Tin, il padre eroe del Carso che ha combattuto e attraversato la carneficina di Caporetto. La sua famiglia smembrata, il dramma dei profughi in fuga dai soldati di Cecco Beppe, i figli che si perdono. Lacrime pesanti come pietre e forza di ricominciare perché ci si è ritrovati. I sogni, la fame, il ritorno, il fascismo nascente fatto di spie, di arrivisti e di violenze becere. Il mondo peggiore di quello di prima e infine il dramma della Seconda Guerra Mondiale sulla pelle del figlio Giovanni.

La Malaluna è il primo romanzo di Maurizio Mattiuzza, figura di spicco della vita culturale friulana, già noto autore di raccolte poetiche (La cjase su l'ôr, L'inutile necessitâ(t) e Gli alberi di argan); paroliere accanto al cantautore Lino Straulino (l'album Tiere Nere); premio nazionale Laurentum per poesia inedita in lingua italiana (2009).

Perché questo è un romanzo in cammino. Due generazioni che dall'estremo nord arrivano all'estremo sud di Italia: il Friuli della Belle Epoque bellica, al confine con la Mitteleuropa in disfacimento; la Sicilia splendente e dilaniata sotto i bombardamenti a tappeto dello sbarco alleato, mentre il Gran Consiglio del Fascismo diceva che andava tutto bene. La sorte della povera gente si somiglia sempre, in Friuli come in Sicilia, osserva il fante Giovanni Sbaiz da Malaluna. Dove è arrivato per ridare sepoltura ai cadaveri riemersi nel piccolo cimitero dilaniato delle bombe americane. Si intuisce un grande lavoro di ricostruzione storica dietro a queste pagine, ma c'è anche la leggerezza dei sogni e dei riverberi lunari che danno come un ritmo magico a una vicenda che più terrena non si può. Malaluna e Braidevueide sono borghi più del cuore che del reale. Un cenno finale a Luisa, moglie di Valentino e madre di Giovanni: la storia del mondo l'ha scritta pure lei, col suo coraggio calmo e la sua pazienza silenziosa. Buona lettura.

Giulietta Raccanelli

