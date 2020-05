IL LIBRO

Se c'è una certezza nelle leggi di natura, questa riguarda il corso dei fiumi: l'acqua va sempre nella stessa direzione, dalla sorgente alla foce, dall'alto verso il basso. Cristina Noacco - friulana di Francia, perché è originaria di Cortale di Reana del Rojale, paesino udinese di 200 abitanti, ma da anni insegna letteratura francese medioevale all'università di Tolosa - ha scelto di andare controcorrente, percorrendo il Tagliamento, il più importante dei fiumi friulani, dalla foce di Bevazzana, tra Lignano e Bibione, fino alla sorgente sul passo della Mauria. Un viaggio solitario, intimistico, ricco di suggestioni e di riferimenti storici che Cristina Noacco ha sintetizzato in un piccolo scrigno I segreti del Tagliamento. Ritorno alla sorgente, pubblicato da poco da Ediciclo. Un diario di viaggio, un caleidoscopio di immagini tradotte in parole nel racconto di Alba, la giovane ciclo-camminatrice in cui l'autrice del libro si mimetizza per dare maggior fascino al racconto.

È quasi un pellegrinaggio lungo i luoghi plasmati dal fiume, che Alba chiama padre, perché sono quei 170 chilometri d'acqua che, nel corso dei millenni, hanno dato la vita alla Carnia, un'area geografica ben definita. Lo scopre la stessa camminatrice facendo un gioco linguistico: in ogni paese che tocca chiede come si dica in friulano la parola tutolo, la spiga del grano. Ebbene a fine viaggio avrà raccolto una quindicina di varianti: da strassoli a botolo, da cjanoli a panoglat, da zuncul a scol, solo per citare alcuni esempi. Stessa lingua, ma variabili infinite. Un susseguirsi di luoghi, ai più semisconosciuti, che stimolano la voglia di andare ad ammirarli: le scogliere di Dover di Aonedis, dei calanchi erosi nel corso dei millenni, oppure le risorgive di Bars a Rivoli di Osoppo, dove le acque riemergono formando un dedalo di canali che confluiscono nel Tagliamento e nel Ledra, la filanda di Dignano , monumento all'architettura industriale friulana e l'ossario germanico a Pinzano, ricordo delle migliaia di vite, che sotto bandiere diverse, sono state sacrificate alla follia delle guerre. E ancora la moltitudine di chiese, testimonianza di una fede contadina e custodi di autentici capolavori artistici: Santa Marizza, vicino a Varmo, San Giovanni Battista a Redenzicco, l'hospitale di San Tomaso di Majano, rifugio dei pellegrini diretti in Terrasanta. Si dice che la gente carnica sia dura, ma Alba ci racconta di persone speciali, con un cuore grandissimo, orgogliose di un'identità che si è forgiata nei millenni, come il percorso che il padre-fiume Tiliment, scritto in lingua friulana, ha plasmato e continua a modificare.

