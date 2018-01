CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROScomparire o rimanere se stessi? In questo dilemma c'è gran parte della storia e della memoria ebraica. Lo rappresentano bene gli intellettuali descritti da Giacomo Kahn in un libro intervista Gli ebrei tra storia e memoria con lo scrittore veneziano a Riccardo Calimani sottolineando un difficile equilibrio di una identità nata da un processo rivoluzionario e che quasi costantemente - anche nella sua forma più laica - si è confrontata con un esterno spesso ostile c'è tutta la complessità di una storia e di una memoria non...