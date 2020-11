IL LIBRO

Scatorchio, l'amata Sirocchia, il rivale Cicerchio, l'umana bestialità e gli animali umanizzati facenti parte dell'universo della Scuraglia, sono tornati in libreria mantenendo inalterata a quindici anni di distanza la loro forza. Groppi d'amore nella scuraglia (Einaudi, pp. 120, 11 euro) del veneziano Tiziano Scarpa, si potrebbe definire poema in versi, e la scelta dell'editore torinese di ripubblicarla in nuova edizione nel catalogo di poesia (la bianca) avvalorerebbe ciò: ma sarebbe semplicistico, in quanto il complesso ma comprensibile dialetto meridionalese, di pura invenzione dell'autore, vitalizza un impianto romanzesco.

Una contrastata storia d'amore, con finale non pessimista in cui entrerà la figura redentrice di Pruscilla, e personaggi capaci di suscitare simpatia, benché indubbi portatori di ambiguità morali. Scatorchio è deluso dall'attenzione che Sirocchia rivolge al rivale Cicerchio; l'accusa di Sirocchia, il continuo fantasticare di Scatorchio durante i loro «groppi d'amore nella scuraglia». La rivalità si infiamma durante una manifestazione in piazza contro la decisione del sindaco di trasformare il paese in una discarica, in cambio di paventati benefici: tra questi un potente ripetitore televisivo. Per dispetto alle posizioni di Cicerchio affiancato da Sirocchia, Scatorchio sosterrà la posizione del sindaco, seguito dal plauso paesano. Salvo poi pentirsi, e trasformarsi in un rivenditore di antenne, per contrastare il così inutile ripetitore.

L'impianto comico creato da Scarpa si tinge di drammaticità interiore: Scatorchio si confronta con la figura di Gesù Cristo, reo di non aver portato a compimento la «rivolta», «pe cunquistà l'imperio / e gubernà lu munno / in giustizia e in clemenzia». E presso gli «arabacci sfedeli» che vogliono «schiodà il crucefisso», cercherà una bomba per dar vita ad un confuso messaggio terroristico nella piazza: «ce sparo lu campanile a razzo». Molteplici e riuscite le sfumature caratteriali degli animali inseriti tra le pagine: tra questi «lu peccione» borioso e dedito alla «moda de la cettà», invidiato dagli altri volatili, «lu cane canaglio» e «lu gatto gattaro» pelandrone, «lo surcio pantecano». E «lu pullo gallinaro», «strissato» per la paura di finire sotto «lu sgozzo de lupo»: in un sottile passaggio psicologico, perirà contento per mano del padrone che gli toglierà «l'angoscio» della morte (e se lo mangerà). Quanto al «gabbianozzo», con una punta di snobismo preferisce essere chiamato «dissidente migranto». Scarpa non disdegna affondi esilaranti, estremizzando situazioni boccaccesche: il dialogo di Scatorchio con il nonno, al quale si rivolge «pe nun sentì lu doglio d'ammure», e la conseguente scoperta del suo segreto che coinvolgeva «l'asenella», porterà per emulazione ad una dissacrante vendetta d'amore, con tanto di presunta... paternità! Tra gli autori italiani più a suo agio con l'intera gamma di registri linguistici, Scarpa abbatte ogni dualismo tra poesia e prosa, letteratura e drammaturgia. Groppi d'amore nella scuraglia vanta più riduzioni teatrali e letture sceniche, compresa quella dello stesso Scarpa, che ha pure prestato la voce all'omonimo audiolibro altrettanto consigliato.

