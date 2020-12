IL LIBRO

Sandro Bottega, classe 1963, da Pieve di Soligo, alla guida di un colosso del vino che a Godega di Sant'Urbano produce da sempre anche liquori, distillati, creme ed è presente in 140 paesi, e nei duty free dei più importanti aeroporti e shopping center del mondo, manda in libreria il suo sesto libro. Questa volta di ricette, ovviamente non da cuoco, che non è, ma da goloso innamorato, della cucina e della sua terra. Si chiama I cento piatti del Prosecco, il libro, ma in realtà è un omaggio alla Marca trevigiana tutta: abitanti, prodotti, gastronomia, territorio, paesaggi, senza dimenticare la Serenissima e la Laguna, e Caorle e Chioggia, da dove provengono pesci, crostacei, molluschi diventati parte integrante delle tradizioni trevigiane, per via di un legame da sempre fortissimo. Un libro tutto d'oro perfetto da mettere sotto l'albero di Natale, perché l'oro, per Bottega, è ormai un marchio di fabbrica inconfondibile che spunta ovunque in Europa e nel mondo. Si parte dalla prefazione di Oscar Farinetti e si attraversano pianure e colline, fiumi, laghi, borghi e ville, vigne e campi, orti e aie, incontrando uomini e animali.

RICCHE PIETANZE

Un atto d'amore, ammette infatti Bottega, che approfondisce il concetto: «Ho sempre pensato che i prodotti bisognasse anche raccontarli, farli conoscere. Noi adesso siamo famosi per il prosecco, ma il prosecco e la sua immagine sono stati a volte un po' snaturati da una voglia eccessiva di fare mercato, sfruttare il momento, e io volevo dire anche tutto il resto, la creatività di questa gente, una cultura fondata sul lavoro e sull'impresa a tutto tondo, non solo del vino. E queste cento ricette sono la dimostrazione di come con poche cose, in fondo, si siano fatte cose straordinarie».

Fra ricette e piccole storie, si passa dalla Zuppa di Marroni di Combai al Cotechino con rafano e purè, dai Gamberi di fiume di San Polo di Piave agli Gnocchi di patate del Montello, dalla Panna cotta del Cansiglio alla Fregolotta, grazie alla appassionata ricerca dell'autore, la collaborazione di Omar Lapecia, cuoco della maison, e Giampiero Rorato, giornalista, scrittore, studioso di enogastronomia. Preparazioni e impiattamento sono di Elia Soldea a Paolo Raminelli del ristorante Mainor di Fregona, capaci di trasformare la più classica pietanza di famiglia in un piatto gourmet, con eleganza e stile (e qui c'è il tocco di Monica Lisetto, donna del vino e designer) senza alterare né contaminare di una virgola prodotti, sapori, abbinamenti, tradizione. C'è anche la firma di Luca Colferai, direttore creativo de I Antichi Editori di Venezia, e immagini perfette: quelle dei paesaggi, di Francesco Galifi, e quelle delle pietanze, di Ioris Premoli.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA