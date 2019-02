CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBRORaccontare la storia dalla parte sbagliata. Il veneziano Fabio Amadi lo fa con il suo ultimo libro Un grande progetto che arriva dopo Gli dei se ne vanno, L'uomo dei Balcani e La parte migliore di me. Con Un grande progetto ci racconta la storia di un uomo potentissimo che è finito nella polvere. Arrestato e condannato. Ha salvato i soldi, d'accordo, ma agli occhi di tutti resta bollato come un corrotto. Che cosa prova, come vive, come si adatta al niente di oggi, un uomo che fino a ieri era potente e stimato, osannato e invidiato? Un...