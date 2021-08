Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBRO«Qui, sotto le pareti, i turisti hanno sempre il respiro ansimante e le gambe malferme nelle loro scarpe da città inadatte al sentiero pietroso () Credono di poter guardare e di poter fotografare all'infinito quando non sanno che le immagini delle montagne non sono infinite () Non si vede più nulla delle Tre Cime perché il loro panorama è stato consumato da tutti quei turisti che le hanno fotografate». Giovanni Cenacchi usa...