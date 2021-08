Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROQuanti di noi, chiudendo gli occhi ed esprimendo un desiderio - davanti a una candelina sopra la torta o mentre una stella cadente lascia la sua scia brillante abbiamo chiesto di essere, finalmente, felici? Esistono centinaia, migliaia di saggi best seller che inseguono la ricetta per essere felici, ricorrendo ai consigli fatti in casa, alle massime dei filosofi e più recentemente, alle dritte dei mental coach.Sembra facile...