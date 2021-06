Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROQuando l'amore incondizionato per la montagna si sposa con la purezza d'animo, il risultato finale ha per nome Carlo Budel, il feltrino 47enne che da quattro anni è la sentinella delle Dolomiti. Sì perché dal 2018 a questa parte gestisce il rifugio più alto in quota delle cime rosa, il luogo raggiungibile solo dai più esperti e dove è nata l'idea del libro Le montagne che vivo da qualche giorno in libreria. Un volume prettamente...