IL LIBRO

Per quale motivo andiamo a teatro e che prospettive ha l'opera in Italia? Sono interrogativi davvero intriganti quelli che Alberto Mattioli, critico musicale della Stampa, analizza nel suo ultimo libro Pazzo per l'opera (Garzanti) che oltre ad essere un esplicito atto di fede nei confronti del teatro musicale, forte anche di 1800 recite viste in Italia e all'estero, indaga sulle profonde potenzialità che i classici hanno ancora. A patto che le loro idee di partenza vengano assimilate e rispettate dal mondo del melodramma.

Su questo elemento, in particolare, Mattioli si spinge a elencare pecche e distorsioni dell'offerta culturale dei teatri, mettendo nel mirino non solo i direttori artistici e le regie ritenute troppo spesso superficiali, ma anche l'assoluta fedeltà a percorsi superati e, in sostanza, la scarsa passione per i messaggi autentici lanciati secoli fa dagli stessi compositori. Il testo è un incalzante elenco di occasioni mancate e di successi indimenticabili, di ritratti fedeli dei protagonisti, da Pavarotti alla Callas e tanti altri. Ma alla fine, anche nei momenti più appassionati, si fanno avanti rimproveri e dubbi.

GLI ESEMPI

Significativo, a proposito del Rigoletto, l'interminabile dibattito sulla fedeltà al libretto e non al genio di Busseto. «L'unico modo di essere davvero fedeli a Verdi - sentenzia Mattioli - è ridare alla sua opera la sua potenzialità scandalosa e destabilizzante, esteticamente eversiva ma eticamente esemplare che Verdi voleva e, da grande uomo di teatro, aveva accuratamente calcolato». Sono numerosi gli esempi di questo tipo nati in un interminabile viaggio nei teatri e nelle rassegne estive dove stimoli e riflessioni sulla nostra epoca si mescolano all'impronta lasciata dai colossi del passato. Proprio quel passato che, se assimilato con attenzione e senza i pregiudizi tipici dell'ambiente lirico, ha ottime possibilità di essere apprezzato da un nuovo pubblico e, soprattutto, dai giovani. A patto che il messaggio di fondo di Puccini, Mozart e Rossini non venga imbalsamato in una dannosa missione di fedeltà. Magari riscoprendo alcune indicazioni della nostra storia quando il teatro era l'esatta riproduzione della società, con il popolo protagonista e le famiglie che si prenotavano il palco per sfuggire da una quotidianità non sempre esaltante.

«Da sempre il teatro è il luogo della discussione, anzi è nato per questo - spiega l'autore - qui il confronto è inevitabile anche solo per paragonare le proprie reazioni a quelle degli altri. E, soprattutto, è il luogo dell'emozione».

Gianpaolo Bonzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

