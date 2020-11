IL LIBRO

Ormai sempre più escursionisti e appassionati della montagna preferiscono lasciare gli impianti da sci, spesso troppo affollati, ed immergersi nel silenzio dei pianori, degli altipiani e dei boschi innevati. Dolomiti, passeggiate sulla neve (De Bastiani Editore) al costo di 7,90 euro più il costo del quotidiano da oggi in edicola, è una guida interessantissima e dettagliata, scritta da Lio De Nes e Renato Zanolli, che porta l'escursionista ad immergersi in ambienti dove regna il silenzio, segnalando e descrivendo 61 itinerari più o meno difficoltosi presenti nelle nostre bellissime Dolomiti, da percorrere con le ciaspole o racchette da neve.

CON LE CIASPOLE

De Nes e Zanolli, dopo aver illustrato opportunamente la scala delle difficoltà dei singoli itinerari, ci descrivono tantissimi percorsi che interessano cime e gruppi montuosi selvaggi e spettacolari. Diversi i sentieri nel bellunese che portano l'escursionista fra il Cadore e la Val Zoldana, a osservare il Caregon del padre eterno ovvero il Monte Pelmo, le creste selvagge del Bosconero o salire in cima al panoramico Monte Rite o ancora, attraversare le praterie innevate dei Monti San Sebastiano e Tamer. Nel gruppo del Civetta, Agordino e Val Cordevole, la guida segnala, fra le varie proposte, l'itinerario ad anello per raggiungere il Monte Fertazza tra Zoldo e Alleghe oppure il classico e suggestivo itinerario lineare per raggiungere il rifugio Fuciade nella zona di Falcade. Nell'area delle Cinque Torri, Croda da Lago e Passo Giau, la guida ci porta a conoscere l'itinerario ad anello che da Peziè de Parù, zona Cortina d'Ampezzo, ci porta al Rifugio Palmieri sotto le pendici della Croda da Lago e poi al punto di partenza superando le rocce del Becco d'Aial e il Pian de ra Sies in Val Costeana. Oppure, in Comune di Selva di Cadore, un percorso lineare e molto remunerativo, che parte da Palui in Val Fiorentina, raggiunge il pianoro Casera Mondeval dove, a poca distanza, si trova presso un grande masso, la nota tomba mesolitica. O ancora, un sentiero circolare dal passo di Valles a Paneveggio, ci porta a scoprire le bellezze del Parco delle Dolomiti di Paneveggio-San Martino di Castrozza. Altri straordinari percorsi, interessano montagne famose e valli apprezzate dal turismo, come la Marmolada, l'Antelao, il Faloria, il Cristallo, Le Tre Cime di Lavaredo, le Dolomiti del Brenta, la Val Pusteria, la Val Comelico, nonché gruppi meno presenti nell'immaginario collettivo ma altrettanto affascinanti come i Monfalconi, gli Spalti di Toro, il Duranno, la Schiara e le Vette Feltrine. Insomma, una guida davvero completa, ben scritta e curata con belle fotografie, che non dimentica nemmeno di suggerire ai lettori di fare una ciaspolata in notturna, illuminati dal chiarore lunare, per immergersi nella natura più magica e misteriosa.

Giannandrea Mencini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA