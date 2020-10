IL LIBRO

Nove anni fa, al momento della prima pubblicazione, aveva capito che il racconto non era giunto a compimento, perché mancava ancora qualcosa. La risposta su cosa fosse necessario aggiungere gliel'ha suggerita il lockdown, quando la scrittrice, intrappolata in casa, è riuscita a dar vita e voce ai suoi personaggi, rendendo la storia più attuale «per far passare la strana notte che è appena iniziata». È da pochi giorni uscita, infatti, la seconda versione di Da dove viene il vento. Il nostro viaggio nel cuore della notte di Mariolina Venezia, edito da La nave di Teseo. Il libro, come spiega l'autrice, propone una possibilità e un modo di affrontare una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo attraverso le vicende di due amanti, Dora e Salvatore, ambientata a Padova; dell'ammiraglio Cristoforo Colombo, del profugo Idir che risale la penisola alla ricerca di un futuro, dell'astronauta sovietico rimasto nel 1992 sospeso per un anno nello spazio senza sapere se sarebbe tornato, in una sorta di quarantena, anche se senza Covid. I protagonisti si rispecchiano uno nella vita dell'altro, per trovare ciò che unisce ognuno di noi al resto dell'umanità, per non essere soli.

LE MOTIVAZIONI

«A volte - osserva Mariolina Venezia - nelle storie degli altri troviamo le soluzioni che ci servono. Siamo in un periodo difficile, nel quale la gente tira fuori il meglio, o il peggio di sé. È necessario, quindi, ristabilire i legami tra persone. Questo è il terzo libro di una trilogia in cui il filo conduttore è racchiuso in tale concetto. Nel primo, Altri miracoli, parlo di cosa unisce gli esseri umani che vivono nello stesso tempo, e nella medesima città, e di come le loro azioni si ripercuotano poi sugli altri. Nel secondo, Mille anni che sto qui, mi soffermo invece sull'influenza che hanno avuto su di noi nonni, bisnonni, o trisavoli, e su come noi, a nostra volta, influenzeremo chi verrà dopo. Infine, Da dove viene il vento analizza in obliquo tutti gli esseri umani e i legami che li uniscono: per esempio Cristoforo Colombo è innegabile che abbia cambiato la nostra esistenza, perché senza di lui non saremmo quelli che siamo».

L'ISPIRAZIONE

Il libro si ispira al testo profetico dei Maya, Chilam Balam, secondo il quale il tempo si stende avanti e indietro, e gli eventi del passato e del futuro coincidono, formando un'unica storia che si ripropone. Bellissime sono le pagine dedicate a Dora e Salvatore, che si leggono tutte d'un fiato nel raccontare la storia d'amore fra i due che si ritrovano dopo vent'anni, ricostruita nei dettagli nei luoghi simbolo di Padova, come l'allora bronx di Via Anelli, dove il protagonista va rifornirsi di cocaina, ma anche il centro e la zona universitaria. «Non ho scelto a caso la città del Santo - spiega la scrittrice - bensì perché era funzionale alla storia di due studenti che vivono il loro amore, ma con il sogno della politica in una città che allora era la culla dell'Autonomia operaia e che poi, in tutt'altro orizzonte, è diventata il centro del miracolo economico del nordest».

Mariolina Venezia, originaria di Matera ma residente a Roma, dove lavora per teatro, cinema e televisione, vanta una copiosa produzione di successo: nel 2007 ha vinto il premio Super Campiello proprio con Mille anni che sto qui, una saga familiare ambientata al Sud, mentre a partire dal 2009 ha pubblicato la serie di gialli che ha per protagonista il sostituto procuratore Imma Tataranni, poi adattati un una serie Tv che ha fatto registrare un boom di ascolti, con oltre 5 milioni 100 mila spettatori e il 23,3% di share nella prima serata. E adesso per tornare in libreria ha scelto un titolo che cita il vento: «Sì - conclude - perché unisce i cuori delle persone. Quello di cui oggi c'è bisogno».

Nicoletta Cozza

