IL LIBRO

Non ci sarebbe stato il Rinascimento senza i libri, e i libri del Rinascimento non ci sarebbero stati senza Aldo Manuzio. Il genio che ha inventato l'editoria come noi la conosciamo oggi viene messo a fuoco nel libro di Martin Davies e Niel Harris Aldo Manuzio. L'uomo, l'editore, il mito (Carocci). Sarebbe ora che Aldo entri nel pantheon dei padri della patria culturale: se ci stanno Michelangelo e Raffaello, Tiziano e Sansovino, non si capisce proprio perché non ci passa stare pure Manuzio. Tantopiù che, come scrive Harris, aveva messo a punto un vero e proprio canone su cui si basava l'acquisizione della conoscenza tra fine Quattro e inizio Cinquecento. Aldo Manuzio è un insegnante che diventa editore il primo editore modernamente inteso, che unisce una profonda cultura a doti imprenditoriali e diventa editore per poter insegnare meglio: all'inizio della sua nuova carriera stampa i libri che gli servono per poter svolgere la sua vecchia carriera nel miglior modo possibile. «Nelle discussioni relative al catalogo aldino», scrive Harris, «solitamente sono gli scrittori maggiori e i titoli più famosi ad acchiappare il grosso dell'attenzione. Se invece si percorrono i titoli della produzione, soprattutto nei primi anni, in modo più imparziale, colpisce quanti fra loro, esplicitamente o implicitamente fanno riferimento all'educazione e all'apprendimento delle lingue classiche». Non a caso il suo primo libro da editore è una grammatica greca e poi seguono testi in greco, soprattutto i cinque volumi con l'opera di Aristotele.

PRECETTORE

Il canone aldino si basa sul greco. In precedenza si faceva apprendere agli allievi il latino e solo in un secondo tempo il greco antico, secondo Manuzio, invece, le due lingue vanno apprese assieme. D'altra parte il suo livello di conoscenza dell'idioma ellenico era elevatissimo: lo parlava fluentemente e traduceva dal greco al latino.

Aldo era il precettore dei principi Alberto e Lionello Pio di Carpi, arriva a Venezia non sappiamo esattamente perché attorno al 1490 e continua a fare l'insegnante. Si mette a stampare tra il 1494 e il 1495 e andrà avanti fino alla morte, nel 1515, con un paio di pause, la più lunga dovuta ai drammatici avvenimenti della guerra di Cambrai.

«Aldo non aveva soldi propri», scrive ancora Harris, «si sposò con la moneta, figurativamente e no, fin dall'inizio mise la sua impresa editoriale al servizio della ricchezza ereditaria. L'idea portante del progetto era la formazione dei figli dei ricchi e nobili, quelli che da adulti sarebbero diventati regnanti e possidenti».

Alessandro Marzo Magno

