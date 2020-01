IL LIBRO

«Molta parte del mio lavoro si focalizza su quella particolare capacità che ha la memoria di riportare in vita storie di esilio e di perdita». Così rifletteva Edmund de Waals, ceramista e scrittore inglese (suo il best seller Un'eredità di avorio e ambra, epopea di una famiglia ebrea tra Europa e Oriente) a proposito della doppia installazione veneziana da lui tutta dedicata alla memoria e all'esilio: Psalms - Library of the exile. Opera inaugurata durante l'ultima Biennale d'Arte, al Ghetto e all'Ateneo Veneto.

Immergersi nella lettura de La Grande Vienna Ebraica di Riccardo Calimani da domani in libreria (testo riproposto da Bollati Boringhieri in forma autonoma e già presente in I destini e le avventure dell'intellettuale ebreo) richiama questa riflessione di De Waals. Perché Calimani, ingegnere e filosofo della scienza, esponente dell'ebraismo italiano e autore di molti volumi tutti dedicati alla storia degli ebrei e di Venezia, sembra procedere lungo la medesima traiettoria. Porta il lettore alla scoperta della Vienna tra 800 e 900, luogo ricco di storie e di Storia che solo apparentemente sembrano lontane da noi. Utile esercizio di memoria per comprendere meglio certo presente.

LA SCOPERTA

Pagina dopo pagina, Calimani definisce con l'autorevolezza dello storico e lo stile del romanziere, i contorni di un mondo animato dall'incredibile profondità intellettuale dei tanti grandi personaggi, moltissimi appartenenti alla comunità ebraica, che proprio lì, nella Vienna di fine Ottocento, si sono incontrati e hanno vissuto; Sigmund Freud, Karl Kraus, Theodor Herzl, Otto Weininger, Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Gustav Mahler, e poi Canetti, Koestler, Buber, Wittgenstein, Roth, Husserl, Schönberg, Graf. Trascinati dal fervore delle idee, catapultati nel Novecento e infine scaraventati nel dramma; con la capitale sgretolata e risucchiata dal nazismo nascente.

La lente di Calimani si posa sopratutto su alcuni e disvela la parte meno conosciuta delle loro biografie, quella che sottende a riflessioni profonde: sulla provenienza, sulla accettazione o non accettazione delle proprie origini, sul rapporto con i padri e con la religione. Molti ebrei eccellenti in quest'ultimo scorcio dell'800, sceglieranno la via dell'assimilazione, si convertiranno chi al protestantesimo chi al cattolicesimo (Mahler). Altri, come Freud, non cercheranno mai nuove identità e fino all'ultimo si interrogheranno sulla natura dell'antisemitismo; alcuni sogneranno, Herzl tra i primi, la nascita di uno stato ebraico.

L'ANTISEMITISMO

Nel 1897 il vecchio imperatore nomina sindaco della città Karl Lueger, cristiano sociale e tra i primi a «usare l'arma dell'antisemitismo nella lotta politica». Schnitzler capisce il meccanismo: ..denunciare di punto in bianco un gruppo rigidamente circoscritto come la comunità ebraica era un atto molto significativo per le grandi masse, tale da garantire un successo politico più rapido che non impegnandosi nel distinguere caso per caso.

Il 900, la Prima Guerra Mondiale e l'avanzare del nazismo; ormai «l'assimilazione era una chimera», spiega Calimani. Hitler arriva al potere: «mi sento come stordito», scrive Karl Kraus che stravolto assiste a «un'irruzione della civiltà dell'orrore». Freud ormai anziano, morirà a Londra. La strada dell'esilio è scelta da «migliaia e migliaia», così come quella del suicidio. Ormai, per dirla con Roth, si è arrivati alla «filiale dell'inferno» e la lettura, sempre più coinvolgente, riporta alla luce grandi storie di esilio e di perdita. Da non dimenticare.

Giulietta Raccanelli

