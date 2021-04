Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROModerno. Antimoderno. Studi novecenteschi (pp.576 euro 35) di Cesare De Michelis, curato da Giuseppe Lupo edito da Marsilio è un libro prezioso, non solo per i contenuti. Lo si capisce già tenendolo tra le mani. Un piccolo gioiello per materiali e fattura, con il progetto grafico di Lorenzo Sonnoli che rievoca le pubblicazioni di Aldo Manuzio.È il primo volume di una collana che la casa editrice veneziana dedica a De Michelis,...