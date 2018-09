CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROMisurare, scavare e dimenticare. Sono queste tre parole che Matteo ricorderà, una formula che è quasi un lascito, un'eredità paterna con cui il protagonista de L'innocente (Mondadori, pag. 156, euro 18) affronterà la vita a venire. Naturalmente non parliamo di infanzie lineari, Marco Franzoso non lo fa mai. Ora l'autore veneto esce con questo nuovo capitolo (in libreria dal 3 settembre) che ha tutte le intenzioni di smottare gli animi, di mettere nero su bianco quanto può essere diverso il mondo adulto da quello bambino. Ma la...