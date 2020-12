IL LIBRO

Leggendo Il bosco del confine, l'ultimo romanzo di Federica Manzon uscito per Aboca edizioni, ci si trova davanti alla rappresentazione narrata di una malìa speciale, tutta focalizzata su quella linea sottile e spesso invisibile che separa un di qua da un di là; demarcazione di due mondi affacciati uno sull'altro; membrana plasmatica che delimita e regola gli scambi tra le due parti. Il confine, appunto. Già in un suo articolo del 2017 l'autrice ha ben spiegato cosa sta dietro a questa seduzione: «L'idea e l'esperienza del confine hanno per me molto a che vedere con lo scrivere stare con un piede sulla soglia, attratti dalle promesse di là, tormentati dalla nostalgia per il qua. In una tormentosa contraddizione. Istintivamente associamo il confine a un sentimento di minaccia, talvolta di guerra, ma anche a immagini di libertà, ribellione, a una certa esaltazione connessa al rischio e al divieto».

Parole che sanno di anticipazione. Fin dalle prime pagine di questo suo nuovo romanzo, è questo il filo che tiene insieme il racconto. Oltre la metafora, sta nel bosco percorso, un passo dopo l'altro, dagli scarponi di montagna di Shatzi, la protagonista. Un bosco condiviso da Italia e Jugoslavia (quando la Jugoslavia ancora esisteva). Tra quei sentieri, l'esperienza vissuta da lei bambina, impegnata, a fianco del padre, in frequenti camminate che sparigliano le carte, confondono il di qua con il di là (il bosco non si divide per nazionalità come una cartina geografica). Tante ombre e squarci di sole, spazi aperti e chiusi. Da percorrere con spirito d'avventura e attenzione vigile. Ne esce una geografia/cartografia dell'anima e insieme, un atlante geopolitico. Suo padre vive sì in Italia, ma arriva dal mondo che sta al di là e non vuole credere ai confini, si concentra sulla natura che sempre quella è, sia da una parte che dall'altra ( Un confine non è niente, è un bordo, è un punto in cui si incontrano due tessuti, è un punto in cui la trama è esposta e si fa più sottile).

Capitolo dopo capitolo, Sahtzi, da donna adulta ricorda; narra di sé e di un pezzo di storia moderna, tanto vicina a noi quanto da molti ignorata: il crollo della Federazione jugoslava, la guerra, i suoi orrori, il ritorno della pace, un nuovo assetto. Lei era a Trieste (di qua), ma studiava nella scuola straniera (di quelli di là). Appartiene ad entrambi i mondi e l'idea di confine in lei si spariglia. La sua testimonianza, insieme a quella dei personaggi che le ruotano attorno, aiuta i lettori a ricordare (..passiamo la vita a attraversare contingenze memorabili, sfioriamo con la spalla la Storia, e quasi sempre tiriamo dritti senza accorgerci di nulla). Olimpiadi di Sarajevo, 1984, a quattro anni dalla morte di Tito. Forse è l'inizio della fine, ma nessuno sembra accorgersene.

