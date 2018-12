CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROLa storia della montagna è fatta anche di parole. E scoprire che c'è ancora qualcuno che sa raccontare con autoironia e leggerezza i decenni più furibondi, scapestrati e anche spesso divinamente irresponsabili della vita tra le montagne è un vero piacere. Tutto questo si deve ad un veneziano di laguna di San Giobbe (l'orgoglio di appartenenza traspira in tutti i capitoli) come Marco Berti, 1965, che dopo decenni da libraio, imprenditore girovago si è fermato nella sua città lavorando in un'azienda di servizi. Il risultato che...